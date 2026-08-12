Una ceutí denuncia entre lágrimas no poder volver sola a casa: "No he visto ningún mensaje de apoyo a esas niñas que están siendo violadas"

María, vecina de Ceuta, ha relatado en primera persona el miedo y el desgaste psicológico que asegura estar viviendo desde el inicio de la crisis migratoria. "Me duele mi ciudad, cada vez que hablo de ella me emociono", ha explicado visiblemente afectada.

La joven, de 29 años, ha contado que su familia vive con preocupación constante por su seguridad. "Me dicen: ‘te vas a tener que ir de aquí’. Y digo yo: ¿por qué me voy a tener que ir de mi ciudad, en la que me ha parido mi madre y donde quiero criar a mis hijos?", ha señalado.

Según su testimonio, la situación ha cambiado incluso su forma de desplazarse por la ciudad. "Que tú no puedas ir por la calle tranquila, con amigas, tu madre diciéndote que avises cuando llegues a casa", ha lamentado.

Especialmente preocupante, asegura, es la situación en algunas barriadas. "Cuando tengo que subir a mi casa mi madre me tiene que llamar preocupada. Y que me tengan que acompañar a casa, con 29 años... jamás pensé que tendría que vivir esta situación", ha relatado.

"¿Normalidad de qué?"

María también ha cuestionado que se hable de una vuelta a la normalidad en Ceuta. "Espero que pongan soluciones pronto, porque que digan que hay normalidad... ¿normalidad de qué?", ha preguntado.

Asegura que algunas familias han dejado de acudir a determinados espacios públicos por miedo. “No podemos ir a la playa, la gente con hijos se ha tenido que ir porque no pueden bajar al parque. Que me expliquen cuál es la normalidad. Que vengan aquí y lo vean”, ha reclamado.

La vecina asegura que la situación está provocando un importante impacto emocional entre los ceutíes. “Desde que ha pasado esto no hay un día que no haya soñado con esta situación. Tenemos un desgaste mental y psicológico que ya está bien. Nos sentimos abandonados y somos españoles”, ha afirmado.

Anima al ministro de Interior marroquí a estudiar Historia

En referencia a las declaraciones del ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, María ha sido tajante: “Ese señor lo que tiene que hacer es estudiar historia para informarse y que después hable”.

"Los ceutíes vamos a seguir luchando por nuestra ciudad, que es nuestra"

María también ha reaccionado al robo de las bolsas de la compra a una mujer mayor presuntamente cometido por migrantes. “Esto es una barbaridad porque yo pienso en mi abuela, que tiene 89 años, y podría haber sido ella”, ha señalado.

Aunque reconoce la labor de la Policía, considera que los agentes están desbordados ante la situación. “Se me parte el corazón, porque me duele la gente de aquí, me duelen los ceutíes”, ha expresado.

Se pregunta dónde está el apoyo feminista

La vecina también ha reclamado la atención de los colectivos feministas ante el miedo que, según asegura, están sufriendo muchas mujeres en Ceuta.

"Cuando te sientes inseguro en tu ciudad, es una barbaridad”

"¿Dónde están? Porque no he visto ningún mensaje de apoyo a esas niñas que están siendo violadas, a las mujeres que tenemos miedo de ir a nuestras casas. ¿Dónde están sus mensajes?", ha preguntado.

María asegura que la situación ha llegado a generar en ella una sensación permanente de inseguridad. “Ya lo que tenemos es una psicosis”, ha afirmado, explicando que siente la necesidad de estar constantemente pendiente de sus pertenencias cuando vuelve a casa.

“Yo siempre he sido una mujer muy independiente, he ido de un lado a otro sola, y ahora ya no lo puedo hacer. Cuando te sientes inseguro en tu ciudad, es una barbaridad”, ha concluido.

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