“Fueron unas décimas de segundo y las consecuencias son irreversibles”: Mercedes casi se queda ciega por mirar directamente al eclipse

Mercedes López tenía apenas 8 años cuando miró directamente al eclipse, sin ningún tipo de protección. En aquel momento no sintió dolor ni notó que algo hubiera cambiado en su visión. Sin embargo, las consecuencias de aquellos pocos segundos terminarían acompañándola durante el resto de su vida.

"No había prevención, no había información"

“A los 8 años empecé a notar que algo no iba bien, que las caras empezaba a verlas diferentes, la raya de la rayuela se me quedaba difuminada”, recuerda Mercedes. Por entonces, no le dio demasiada importancia y continuó con su vida con normalidad.

Fue a los 14 años, después de insistir para acudir al oftalmólogo, cuando descubrieron el origen del problema. Durante la exploración del fondo de ojo, Mercedes recordó aquella imagen de su infancia: “En la década de los 80 yo, siendo muy niña, recuerdo cómo mirábamos hacia arriba con los carretes de revelar las fotografías. No había prevención, no había información”.

El diagnóstico fue contundente: tenía dos quemaduras solares en la mácula, que habían provocado una acumulación de líquido. “Tú no notas nada, se va desarrollando a lo largo de tu vida y los síntomas dan la cara”, explica.

Los médicos llegaron a advertirle de la gravedad de la situación. “Me dijo que si hubiera tardado más en ir me hubiera podido quedar ciega porque estaban a punto de reventar”. A los 17 años, Mercedes se afilió a la ONCE. Actualmente, asegura sufrir una pérdida de visión del 90%.

“Máxima precaución, sobre todo con los niños”

Su experiencia le ha llevado a convertirse en una firme defensora de la prevención cada vez que se produce un eclipse. Y pone el foco especialmente en los niños, que pueden sentirse atraídos por un fenómeno tan llamativo sin ser conscientes del peligro. “Lo importante es máxima precaución, por favor, sobre todo con los niños pequeños, porque cualquier despiste…”, advierte.

Mercedes tiene dos hijas y reconoce que vive estos acontecimientos con especial preocupación: “Mis niñas no van a ver el eclipse, lo tengo muchísimo miedo y respeto”.

"Me da miedo, porque cualquier despiste..."

Para ella, el problema está precisamente en que el daño puede producirse en apenas unos instantes: “Fueron unas décimas de segundo y unas consecuencias irreversibles para el resto de la vida”.

Aunque comprende la fascinación que despierta un eclipse —“es un fenómeno natural muy espectacular, histórico y llama muchísimo la atención”—, pide extremar las precauciones en las actividades dirigidas a los menores. “Estoy viendo una serie de talleres con niños y me da miedo porque cualquier despiste, que se quite un poco las gafas…”

Mercedes habla habitualmente de su experiencia para concienciar a la sociedad. Asegura que no vive su historia desde el trauma, pero sí desde un profundo respeto: “Hablo muchísimo del tema. Tengo hipersensibilidad porque es curioso, a mí no me causa ningún trauma, mucha precaución”.

Su mensaje es claro: un eclipse puede ser un espectáculo extraordinario, pero mirar al Sol sin la protección adecuada puede tener consecuencias que duren toda una vida.

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