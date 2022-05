Los vecinos de Valencia denuncian inundaciones frecuentes: "Nos prometen soluciones desde hace 30 años"

Valencia ha vivido inundaciones históricas en el mes de mayo. La tormenta que se ha registrado en la madrugada de este martes ha dejado acumulados importantes de hasta 250 litros por metro cuadrado. Hoy miércoles esa lluvia ya ha cesado, sobre todo en los poblados marítimos de Valencia.

Luis y Tomás son 2 vecinos de la zona que han vivido una noche llena de miedo e incertidumbre a causa de las tormentas y los truenos que han dejado las calles anegadas. "El agua caía por todos los sitios. Hemos pasado mucho miedo, por las tuberías había un ruido tremendo. Vivo aquí hace 43 años y no he visto caer como empezó a caer la cantidad de agua que caía y cómo caía".

Cuenta Luis que estos lagos que se crean en la calle no solo se producen por la lluvia sino que se deben a que en esa plaza no hay alcantarillado y cada vez que llueve se inundan además las platas bajas. Reconocen estos dos vecinos que esta ha sido una noche muy intensa y no solo ha sido por la lluvia. Reclaman a la administración que hace 30 años que les están prometiendo que el problema se va a solucionar pero el agua se sigue acumulando en zonas urbanas.