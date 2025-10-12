Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran a un hombre que llevaba 15 años muerto en su casa de Valencia

Nadie denunció la desaparición del hombre y encontraron su cuerpo por unas filtraciones de agua en el edificio.

Imagen de la Policía Nacional.

Imagen de la Policía Nacional. Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

La llegada de la DANA Alice y las intensas precipitaciones que han caído en Valencia durante esta semana han destapado los restos de un hombre que podría llevar alrededor de 15 años muerto en su piso.

El edificio en el que vivía, que está situado en la calle Luis Fenollet, en el barrio periférico de Fuensanta, sufrió un atasco en el desagüe. Ese atasco ha provocado la inundación de la terraza del último piso, es decir, el piso en el que vivía el fallecido. Concretamente, todo ese agua ha caído a viviendas inferiores y ha sido en ese momento, cuando los vecinos se han alarmado al comprobar que el líquido filtrado era de color negro y tenía un olor muy desagradable, tal y como ha detallado el diario Levante-EMV.

Según el diario Levante-EMV, la persona que avisó a la Policía y a los bomberos fue el vecino de abajo. En el momento en el que llegaron los agentes, accedieron a la vivienda del fallecido a través de una ventana, puesto que era imposible entrar por la puerta porque estaba bloqueada por un gran número de palomas que habían anidado en el interior de la vivienda.

Encontraron su esqueleto tirado en el suelo de su habitación y su casa plagada de palomas

Cuando la Policía consiguió entrar al interior, descubrieron el esqueleto de un hombre con ropa. Tras ver el cuerpo, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y han asegurado que los restos óseos podrían pertenecer a Antonio F., un hombre nacido en 1936.

Tal y como ha adelantado Levante-EMV, los vecinos hacía mucho tiempo que no tenían noticias de Antonio pero como estaba al corriente del pago, no se imaginaron que podría estar muerto. Precisamente, otra de las vecinas contó a ese diario que en 2014 recordaba un hedor que provenía de la vivienda del fallecido.

Por el momento, la Policía Nacional continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre encontrado 15 años después sin vida.

La deuda con la comunidad y las sospechas de que el fallecido se había ido a vivir a una residencia

En concreto, este hombre fue demandado hace años por la administración que se encargaba del edificio debido a una deuda que acumuló de 11.000 euros con la comunidad debido a múltiples impagos.

En un primer momento, el administrador que se encargaba de las cuentas intentó ponerse en contacto con el dueño del inmueble para intentar solventar esta deuda. No obstante, y al no tener noticias de él, puso en conocimiento del juzgado el caso y se procedió al embargo de sus cuentas con las que solventaron dichas deudas.

Tras pagar sus deudas y no verle por los pasillos ni en las inmediaciones del edificio, los vecinos pensaron que el propietario se habría ido a vivir en una residencia.

La soledad, un problema que afecta a miles de personas en España

Asimismo, el medio de comunicación citado anteriormente ha revelado que este hombre tenía dos hijos. Sin embargo, la relación con ambos era nula.

Al no tener ningún tipo de relación con su padre, sus hijos no denunciaron su desaparición y no le echaron en falta durante todos estos años.

