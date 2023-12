Vecinos de un pueblo de Sevilla denuncian estar siendo intoxicados por las tuberías: "Cada vez hay más cáncer no sabemos qué están escondiendo"

Cáncer de riñones, pulmón, hígado, colon, irritación piel, desvanecimientos o patologías cardiacas. Esta es la larga lista de enfermedades que afectan a los vecinos de la barriada del Guadalquivir en Coria del Río (Sevilla).

Quienes viven en estas calles achacan estos problemas de salud a los gases tóxicos que respiran. Cuenta una vecina que en un mismo tramo de calle en menos de un año han muerto 5 vecinos de cáncer de pulmón, mientras que en una calle que tiene 16 viviendas se han registrado 10 infartos.

Estos vecinos llevan años luchando por saber qué es lo que les está causando esta lista de enfermedades. Uno de los habitantes de estas casas cuenta que tiene una incapacidad completa y que le han detectado hidrocarburos en la sangre. Su hipótesis es que estas intoxicaciones son fruto de las sustancias tóxicas que entran en la vivienda a través de las tuberías.

Acompañamos a un vecino que tiene en su vivienda un aparato para medir la contaminación del aire. Cuenta que la noche anterior el aparato marcaba 120 cuando la marcación a partir de 175 indica que el aire que se respira está contaminado.

La incertidumbre de no saber qué aire se está respirando

Apuntan que el ingeniero técnico municipal del Ayuntamiento les confirmó que había pozos ciegos que podían afectar a la contaminación. No estaba permitido que se vertieran sustancias tóxicas al río y esos pozos negros tenían sus propios desagües. Actualmente no se sabe si esos pozos se descontaminaron, sellaron o limpiaron. El ingeniero técnico municipal ha pedido que es se analice esta circunstancia, aseveran, pero no se ha podido estudiar.

Solicitan un estudio epidemiológico en la zona que no se ha llevado a cabo por las autoridades. "Cada vez hay más cáncer, el médico decía que le preocupaba la leucemia. Nos preguntamos qué están escondiendo", señala un vecino.

Desde el Ayuntamiento no han querido hacer declaraciones al programa y aseguran que hay un proceso penal abierto contra los propietarios de la gasolinera que habría contaminado los pozos negros. Señalan que sobre ese asunto ya se actuó y se retiraron las zonas contaminadas. Dicen además que no se observa negligencia por parte del consistorio.