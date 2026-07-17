INCENDIO MADRID
El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene antecedentes, intentó huir y tenía material inflamable
Los distintos responsables políticos anunciaban la detención y las acciones legales que van a emprender contra el sospechoso de provocar el fuego: "uno de los más graves y complejos de los últimos años en la Comunidad de Madrid".
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Desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Madrid, anunciaba la detención de un varón por parte de la Guardia Civil. Según su testimonio fueron los vecinos quienes dieron aviso de la aparente huida de una persona sospechosa de haber iniciado el incendio.
"Ha huido y se le ha capturado"
Este hombre portaba una mochila que contenía entre otras cosas material inflamable, tras identificarle los agentes comprobaron además que en su expediente constaban antecedentes por hechos similares en otras provincias españolas.
Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, anunciaba que la Comunidad de Madrid se personará como acusación popular contra el sospechoso y trasladaba el encargo a la Abogacía General del Gobierno regional. Su objetivo: proteger el patrimonio natural de los madrileños, puesto en riesgo según él "por culpa de una persona, un desalmado que ha provocado un grave incendio poniendo vidas en peligro".
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, consolidaba esta decisión y recordaba que la Comunidad de Madrid aprobó una norma que permitía a las autoridades regionales presentarse como acusación popular en varios supuestos; el atentado contra el patrimonio natural es uno de ellos.
Más de 2.000 confinados y cientos de evacuados
La columna de humo y el pirocúmulo que generó el fuego eran visibles desde más de 50 kilómetros a la redonda, prácticamente cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Las llamas han quemado más de 70 hectáreas.
El incendio del que todo apunta ha sido provocado es "uno de los más graves y complejos" que sufre la Comunidad de Madrid en los últimos años. Se iniciaba en el monte Cinco Villas y el fuego seguía activo a primera hora de este viernes, que amanecía con el humo todavía ascendiendo. Ha provocado hasta ahora la evacuación de 700 personas entre las que se encontraban 50 jóvenes que disfrutaban de una tarde de campamento. También el confinamiento de más de 2.000 vecinos del municipio de Buitrago de Lozoya y sus pedanías.
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