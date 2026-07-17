Incendios
Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de las Cinco Villas supera las 12.000 hectáreas
Sigue en directo online la última hora de los incendios en España.
- Un detenido y más de 100 evacuados por el incendio de Lozoyuela, entre ellos 50 niños: hay miles de confinados y carreteras cortadas
- Seis municipios evacuados y 7.600 hectáreas afectadas por el incendio en Orés, Zaragoza
- El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene antecedentes, intentó huir y tenía material inflamable
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Plaga de incendios en España. Preocupan especialmente el de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, el de Orés en Zaragoza y el de La Mierla en Guadalajara.
El más grande es el que arde en Aragón y ya ha arrasado más de 7.000 hectáreas, un perímetro de más de 60 kilómetros, y por el que hay mil evacuados. Además el fuego en las últimas horas ha entrado en la Comunidad Foral de Navarra.
La Guardia Civil ha detenido a una persona como sospechosa de provocar el incendio forestal de Lozoyuela que ha obligado al confinamiento de 2.000 personas y la evacuación de otras 100, además de un campamento con decenas de menores.
Se mantiene el nivel 2 de emergencia en La Mierla
El fuego declarado en La Mierla, Guadalajara, ha arrasado ya unas 900 hectáreas, según las primeras previsiones, y tiene "potencial de varios miles más". Sus vecinos han pasado una noche muy angustiosa por el avance imparable de las llamas, en total unas 100 personas han salido de sus hogares, entre ellos 47 menores de un campamento. El Gobierno Autonómico mantiene el nivel 2 de emergencia, y el origen del fuego podría estar en una cosechadora.
Última hora de los incendios en España en directo | Los equipos de extinción usan maquinaria pesada en el incendio de La Mierla
Los equipos de extinción del incendio forestal declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara), que ya ha quemado unas 1.500 hectáreas, han utilizado herramienta manual y maquinaria pesada durante la noche para combatir el fuego.
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de que estos trabajos han sido realizados por agentes medioambientales y bomberos forestales del Infocam, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Durante la noche, han trabajado en este incendio, que se encuentra en situación operativa de nivel 2, veinte medios terrestres y 171 efectivos.
Última hora de los incendios en España en directo | Los incendios que afectan a Huesca evolucionan favorablemente
Los incendios forestales declarados este jueves en la provincia de Huesca, en Jánovas, Peña Montañesa, Castansea y La Fueva, evolucionan favorablemente. Según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), los incendios de Jánovas, Castanesa y La Fueva se encuentran en proceso de estabilización, mientras que el de Peña Montañesa continúa activo.
Este viernes trabajarán sobre el terreno una brigada helitransportada del operativo Infoar y cuadrillas terrestres, que serán trasladadas en helicóptero para continuar las labores de control del incendio y atender posibles reproducciones en el resto de focos.
Última hora de los incendios en España en directo | El alcalde de Orés asegura que se respira más tranquilidad pese a las complicaciones del incendio
Francisco Auria, alcalde de Orés, uno de los pueblos que ha tenido que ser evacuado por las llamas, ha conectado con Antena 3 Noticias y ha informado de que los vecinos, a pesar de la gravedad del incendio que les afecta, se encuentran "más tranquilos" porque consideran que lo más probable es que el casco urbano no corra peligro.
Asegura que lo que ha complicado las labores de extinción han sido las condiciones meteorológicas, marcadas por las altas temperaturas, la falta de humedad, el viento y la orografía del terreno. Asimismo, se ha mostrado agradecido por los medios desplegados para combatir las llamas.
El alcalde aragonés confía plenamente en el cambio de viento previsto para la noche y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al señalar que el flanco derecho, el que más afecta a Orés, parece estar dando una tregua.
Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de las Cinco Villas alcanza las 12.000 hectáreas
El incendio forestal de Orés, en la comarca de las Cinco Villas, ha calcinado ya 12.000 hectáreas, según las primeras estimaciones de este viernes.
Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de La Mierla, Guadalajara, ha calcinado más de 1.500 hectáreas
Los vecinos de La Mierla, en Guadalajara han pasado una noche muy angustiosa por el avance imparable de las llamas, en total unas 100 personas han salido de sus hogares, entre ellos 47 menores de un campamento. El Gobierno Autonómico mantiene el nivel 2 de emergencia, y el origen del fuego podría estar en una cosechadora.
Última hora de los incendios en España, en directo | Hay 28 medios terrestres trabajando en el incendio de Lozoyuela
Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid en su perfil de X, a las 8h de la mañana los bomberos seguían trabajando para "controlar y perimetrar el incendio de Lozoyela", y hay "28 medio terrestres actuando en la zona".
Última hora de los incendios en España, en directo | Estos son los pueblos evacuados por el incendio en la sierra norte de Guadalajara
En la madrugada de este viernes seguían evacuados los municipios de La Mierla, Muriel y Umbralejo, y confinados Almiruete, Palancares y el embalse de Beleña, por el incendio declarado en la sierra norte de Guadalajara.
Última hora de los incendios en España, en directo | Un detenido por el incendio de Lozoyuela
La Comunidad de Madrid ha decretado el nivel 2 en el incendio de Lozoyuela en el que en las últimas horas ha sido detenida una persona.
Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de Aragón salta a Navarra
Más de 400 efectivos han estado trabajando toda la noche en el el incendio de Orés, en Aragón. El fuego ya ha arrasado más de 7.600 hectáreas, un perímetro de más de 60 kilómetros y hay mil personas evacuadas. El viento, las altas temperaturas y la baja humedad no ayudan. En las últimas horas el fuego ya ha saltado a Navarra, que ha evacuado preventivamente la localidad de Petilla de Aragón.
Última hora de los incendios en España, en directo | Plaga de incendios
Buenos días y bienvenidos a una jornada de información en directo sobre los incendios activos en nuestro país. El más grande es el de Aragón, pero preocupa también el desatado en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara.
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