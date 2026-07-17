Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de las Cinco Villas supera las 12.000 hectáreas

Sigue en directo online la última hora de los incendios en España.

Desalojadas 4 localidades por el incendio en Aragón

El incendio de Orés (Zaragoza) sigue activo y 5 municipios siguen desalojados | Antena3com

Publicidad

Plaga de incendios en España. Preocupan especialmente el de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, el de Orés en Zaragoza y el de La Mierla en Guadalajara.

El más grande es el que arde en Aragón y ya ha arrasado más de 7.000 hectáreas, un perímetro de más de 60 kilómetros, y por el que hay mil evacuados. Además el fuego en las últimas horas ha entrado en la Comunidad Foral de Navarra.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como sospechosa de provocar el incendio forestal de Lozoyuela que ha obligado al confinamiento de 2.000 personas y la evacuación de otras 100, además de un campamento con decenas de menores.

Se mantiene el nivel 2 de emergencia en La Mierla

El fuego declarado en La Mierla, Guadalajara, ha arrasado ya unas 900 hectáreas, según las primeras previsiones, y tiene "potencial de varios miles más". Sus vecinos han pasado una noche muy angustiosa por el avance imparable de las llamas, en total unas 100 personas han salido de sus hogares, entre ellos 47 menores de un campamento. El Gobierno Autonómico mantiene el nivel 2 de emergencia, y el origen del fuego podría estar en una cosechadora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Podría evitarse un incendio como el de Los Gallardos?: "Si hubiera voluntad política de verdad, se puede resolver en una semana"

EXPERTO FORESTAL NL
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Última hora de los incendios en España en directo | Los equipos de extinción usan maquinaria pesada en el incendio de La Mierla

Los equipos de extinción del incendio forestal declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara), que ya ha quemado unas 1.500 hectáreas, han utilizado herramienta manual y maquinaria pesada durante la noche para combatir el fuego.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de que estos trabajos han sido realizados por agentes medioambientales y bomberos forestales del Infocam, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Durante la noche, han trabajado en este incendio, que se encuentra en situación operativa de nivel 2, veinte medios terrestres y 171 efectivos.

Última hora de los incendios en España en directo | Los incendios que afectan a Huesca evolucionan favorablemente

Los incendios forestales declarados este jueves en la provincia de Huesca, en Jánovas, Peña Montañesa, Castansea y La Fueva, evolucionan favorablemente. Según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), los incendios de Jánovas, Castanesa y La Fueva se encuentran en proceso de estabilización, mientras que el de Peña Montañesa continúa activo.

Este viernes trabajarán sobre el terreno una brigada helitransportada del operativo Infoar y cuadrillas terrestres, que serán trasladadas en helicóptero para continuar las labores de control del incendio y atender posibles reproducciones en el resto de focos.

Última hora de los incendios en España en directo | El alcalde de Orés asegura que se respira más tranquilidad pese a las complicaciones del incendio

Francisco Auria, alcalde de Orés, uno de los pueblos que ha tenido que ser evacuado por las llamas, ha conectado con Antena 3 Noticias y ha informado de que los vecinos, a pesar de la gravedad del incendio que les afecta, se encuentran "más tranquilos" porque consideran que lo más probable es que el casco urbano no corra peligro.

Asegura que lo que ha complicado las labores de extinción han sido las condiciones meteorológicas, marcadas por las altas temperaturas, la falta de humedad, el viento y la orografía del terreno. Asimismo, se ha mostrado agradecido por los medios desplegados para combatir las llamas.

El alcalde aragonés confía plenamente en el cambio de viento previsto para la noche y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al señalar que el flanco derecho, el que más afecta a Orés, parece estar dando una tregua.

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de las Cinco Villas alcanza las 12.000 hectáreas

El incendio forestal de Orés, en la comarca de las Cinco Villas, ha calcinado ya 12.000 hectáreas, según las primeras estimaciones de este viernes.

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de La Mierla, Guadalajara, ha calcinado más de 1.500 hectáreas

Los vecinos de La Mierla, en Guadalajara han pasado una noche muy angustiosa por el avance imparable de las llamas, en total unas 100 personas han salido de sus hogares, entre ellos 47 menores de un campamento. El Gobierno Autonómico mantiene el nivel 2 de emergencia, y el origen del fuego podría estar en una cosechadora.

Última hora de los incendios en España, en directo | Hay 28 medios terrestres trabajando en el incendio de Lozoyuela

Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid en su perfil de X, a las 8h de la mañana los bomberos seguían trabajando para "controlar y perimetrar el incendio de Lozoyela", y hay "28 medio terrestres actuando en la zona".

Última hora de los incendios en España, en directo | Estos son los pueblos evacuados por el incendio en la sierra norte de Guadalajara

En la madrugada de este viernes seguían evacuados los municipios de La Mierla, Muriel y Umbralejo, y confinados Almiruete, Palancares y el embalse de Beleña, por el incendio declarado en la sierra norte de Guadalajara.

Última hora de los incendios en España, en directo | Un detenido por el incendio de Lozoyuela

La Comunidad de Madrid ha decretado el nivel 2 en el incendio de Lozoyuela en el que en las últimas horas ha sido detenida una persona.

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de Aragón salta a Navarra

Más de 400 efectivos han estado trabajando toda la noche en el el incendio de Orés, en Aragón. El fuego ya ha arrasado más de 7.600 hectáreas, un perímetro de más de 60 kilómetros y hay mil personas evacuadas. El viento, las altas temperaturas y la baja humedad no ayudan. En las últimas horas el fuego ya ha saltado a Navarra, que ha evacuado preventivamente la localidad de Petilla de Aragón.

Última hora de los incendios en España, en directo | Plaga de incendios

Buenos días y bienvenidos a una jornada de información en directo sobre los incendios activos en nuestro país. El más grande es el de Aragón, pero preocupa también el desatado en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara.

Publicidad

Sociedad

Desalojadas 4 localidades por el incendio en Aragón

Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de las Cinco Villas supera las 12.000 hectáreas

Más de 2.600 artículos intervenidos en un punto de distribución de productos falsificados en Huelva

Camisetas de fútbol, perfumes y bolsos: desarticulado un punto de distribución de productos falsificados en Huelva

La Comunidad se personará como acusación popular en la causa contra el detenido por el incendio de Lozoyuela

El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene antecedentes, intentó huir y tenía material inflamable

Un avión de Malaysia Airlines es derribado por un misil
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 17 de julio? 

Vista del incendio de Lozoyuela desde la localidad vecina de Mangirón.
Incendio Lozoyuela

Un detenido y más de 100 evacuados por el incendio de Lozoyuela, entre ellos 50 niños: hay miles de confinados y carreteras cortadas

La calima marca en Canarias un récord mundial de contaminación, así captó la NASA la entrada del polvo en suspensión
POLVO SAHARIANO

El polvo del desierto sahariano aumenta un 25% en la última década en Europa, según un estudio

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Nature y liderado por el Paul Scherrer Institute de Suiza en colaboración con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua perteneciente al CSIC revela que el polvo del desierto ha aumentado entre un 10 y un 25% en Europa en la última década, siendo España uno de los países más afectados por su proximidad con el continente africano.

Cola para el concierto de Alejandro Sanz
CONCIERTO

Cinco días en la cola para disfrutar de cerca de Alejandro Sanz

Este sábado el artista malagueño Alejandro Sanz llegará A Coruña para celebrar su único concierto en toda Galicia. Se trata de un encuentro que reunirá a unas 10.000 personas, y algunas de ellas han decidido ponerse en la cola cinco días antes para sentirlo lo más cerca posible: no las frena ni la alerta por tormentas.

Imagen del edificio derrumbándose

Los vecinos del edificio derrumbado en Benetússer serán realojados en un municipio próximo

Imagen del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

La hija de 9 años del bodeguero Iván Sanz recibe el alta médica y abandona el hospital de Burgos

Atropello en la AP-7 Málaga

Dudas e incógnitas de la muerte de Nikoline, la adolescente noruega atropellada en Mijas

Publicidad