Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de las Cinco Villas supera las 12.000 hectáreas

Plaga de incendios en España. Preocupan especialmente el de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, el de Orés en Zaragoza y el de La Mierla en Guadalajara.

El más grande es el que arde en Aragón y ya ha arrasado más de 7.000 hectáreas, un perímetro de más de 60 kilómetros, y por el que hay mil evacuados. Además el fuego en las últimas horas ha entrado en la Comunidad Foral de Navarra.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como sospechosa de provocar el incendio forestal de Lozoyuela que ha obligado al confinamiento de 2.000 personas y la evacuación de otras 100, además de un campamento con decenas de menores.

Se mantiene el nivel 2 de emergencia en La Mierla

El fuego declarado en La Mierla, Guadalajara, ha arrasado ya unas 900 hectáreas, según las primeras previsiones, y tiene "potencial de varios miles más". Sus vecinos han pasado una noche muy angustiosa por el avance imparable de las llamas, en total unas 100 personas han salido de sus hogares, entre ellos 47 menores de un campamento. El Gobierno Autonómico mantiene el nivel 2 de emergencia, y el origen del fuego podría estar en una cosechadora.