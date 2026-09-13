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El pique entre Alonso y Carlos Sainz en pleno GP de Madrid: "Me ha estrangulado... y en la salida ha chocado con dos"

El asturiano se enfadó con su compatriota tras un toque entre ambos que le costó una sanción de 5 segundos a Sainz. Antonelli, primer campeón en Madrid 45 años después; Alonso fue 17º y Carlos abandonó.

Fernando Alonso y Carlos Sainz en el GP de Madrid

Fernando Alonso y Carlos Sainz en el GP de Madrid EFE

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Fernando Alonso y Carlos Sainz tuvieron sus más y sus menos este domingo en la vuelta de la F1 a Madrid 45 años después. En un histórico Gran Premio para los españoles, el resultado para ambos no pudo ser peor (17º Alonso y abandono de Sainz), pero además, el asturiano y el madrileño tuvieron un toque en el comienzo de la carrera que arruinó las pocas posibilidades que tenía Alonso de puntuar, y posteriormente sucedió lo mismo con Carlos.

"Sainz me ha estrangulado contra el muro... en la salida ha chocado con dos coches y ahora..."

Fernando Alonso

El bicampeón del mundo se quejó por radio de que Carlos le "estranguló" contra el muro cuando Fernando intentaba adelantarle, provocando un toque entre ambos que dejó dañado el alerón delantero del Aston Martin: "Me ha estrangulado contra el muro. En la salida ha chocado contra dos coches y ahora me estrangula contra el muro en plena frenada", dijo el piloto de Aston Martin.

Ese toque no pareció afectar al rendimiento del Aston ni al de Williams, pero tras el abandono de Stroll y la salida del Virtual Safety Car, media parrilla pasó por boxes y uno de ellos fue el de Oviedo, que perdió varias posiciones después de que los mecánicos se vieran obligados a cambiarle el morro.

Una vuelta a Madrid desastrosa para los españoles: Alonso 17º y abandono de Sainz

Alonso se reincorporó último y solo pudo adelantar a Bottas y Checo hasta el final de carrera. El incidente entre ambos también le supuso una sanción de cinco segundos a Carlos, que tras la parada se fue a la cola de la parrilla. El ritmo de 'Magic' con los blandos fue muy bueno pero de poco le sirvió ya que los rivales estaban muy lejos de su alcance. Al final, 17º y solo por delante de Bottas en carrera, porque Stroll, Hamilton, Checo y Sainz directamente abandonaron por problemas de fiabilidad. Lo de casi toda la temporada... Una vuelta histórica y emocionante de la F1 a Madrid, pero con un sabor de boca muy amargo por la actuación de los españoles, que han coqueteado con los últimos puestos durante todo el fin de semana.

La victoria fue para Antonelli, seguido de Verstappen y Norris.

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