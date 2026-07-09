Habla uno de los jóvenes al que intentaron involucrar en los vídeos virales de las palizas

Los Mossos investigan a un grupo de jóvenes que se dedican a dar palizas y publicarlo en las redes sociales. Empiezan acercándose a desconocidos pidiéndoles un mechero o cualquier otra cosa con la excusa de pegar bofetones, collejas, puñetazos o patadas. Antes de empezar con la agresión, se aseguran de que uno de los amigos están grabando.

Uno de los chicos ya se ha entregado en la comisaría de Granoller, sin embargo, el resto de protagonistas se encuentran aún en un paradero desconocido. Sus familias, siguen buscándolos, pidiendo que vuelvan a casa.

Nuestra reportera, Andrea Suñé, ha podido hablar con un joven al que los agresores intentaron involucrar en sus peleas para despitar y que fuese más fácil identificarlos una vez que los vídeos se viralizan. El testigo asegura que en el grupo no todos son amigos y que son muy diferentes entre sí. También confiesa que alguno de ellos es más de "peleas y robos". Según la periodista, se sabe que están escondidos en un hotel pero, que hay gente ya organizándose para devolverles esa paliza.

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