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Las víctimas de Adamuz denuncian la falta de sistemas de seguridad y piden parar todos los trenes: "Debía estar implementado desde 1992"

Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, expone públicamente la posibilidad real de nuevos accidentes. Consideran que no se han implantado los sistemas de seeguridad necesarios.

Pdte. Víctimas de Adamuz

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Cuando se cumplen casi seis meses desde el trágico choque de trenes que se cobró la vida de 46 personas y dejó secuelas a numerosas que resultaron heridas.

Pasados 172 días del accidente la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, pide en boca de su presidente, Mario Samper, el cese inmediato de la circulación ferroviaria, y lo explica en Espejo Público

"Estamos pidiendo que se implemente en la red ferroviaria sistemas con las garantías de seguridad necesaria mínimas para evitar nuevos accidentes", dice destacando que lo vienen reclamando desde el primer día.

Refuerza sus argumentos además aludiendo al presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, quien ha alertado de la misma situación, según afirma.

Samper asegura que existe una carencia de seguridad por la falta de unos sistemas que "habría que haber implementado desde el año 1992, cuando se inauguró la alta velocidad en España".

Pide que se tomen medidas con carácter inmediato "para que no se pongan en riesgo más vidas, como se está haciendo". Esos sistemas afirma que detectan las roturas de la vía, así como dotan al maquinista de información esencial ante una avería como la que sufrió el Iryo contra el que después terminó colisionando el Alvia: "Estas averías ocurren con mucha frecuencia, las roturas de carril", sentencia.

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