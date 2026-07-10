Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: Al menos 11 muertos y 19 personas desaparecidas

Al menos 11 personas han muerto en un incendio declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos. En un primer momento 112 Andalucía confirmaba que los fallecidos eran doce personas, pero el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias Antonio Sanz ha rebajado a 11 ese número.

La imagen es desoladora, el fuego avanza con una virulencia y una rapidez insólita. Ante las complicaciones en las vías de evacuación muchos vecinos fueron sacados de las zonas afectadas por vías secundarias.

Atrapados en los coches e intentando huir a pie

Todavía es pronto para hablar de causas, pero las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado en un tendido eléctrico y después haberse propagado con gran virulencia en la zona forestal. Algunas de las víctimas mortales fueron encontradas atrapadas en lo coches tras intentar huir por caminos alternativos. Según la última actualización ofrecida por Antonio Sanz los primeros datos indican que todos los fallecidos podrían ser extranjeros. Cuatro de ellos quedarían atrapados en un coche y otros siete habrían muerto tras abandonar los coches e intentar escapar a pie.

Este fuego ha igualado en número de cifras al de Guadalajara que hasta la fecha era el más letal del S.XXI. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido la máxima prudencia: "Todos los efectivos del plan Infoca, de los servicios sanitarios, de las fuerza y cuerpos de seguridad, de bomberos, los ayuntamientos y demás administraciones están luchando con toda su fuerza, con todos los medios y todos los recursos disponibles para atacar a este incendio e intentar aminorar sus graves consecuencias".

Dispositivo contra el fuego

Para hacer frente al agresivo avance de las llamas trabajan en el terreno la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 150 efectivos. Estos militares se suman al amplio dispositivo autonómico, que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando (UMIF, EMIF, REJA).

Los vecinos de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico "Miraflores" siguen evacuados. La emergencia mantiene cerradas al tráfico la autovía A-7 en sentido creciente (del kilómetro 709 al 714) y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del fuego.

Emergencias 112 Andalucía ha habilitado en la madrugada de este viernes un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio forestal. A través del 677.904.624, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ofrece soporte emocional e información a los familiares de las víctimas y a los damnificados por el incendio.

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