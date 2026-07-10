Incendio en Los Gallardos
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: Al menos 11 muertos y 19 personas desaparecidas
Sigue en directo online la última hora del incendio de Los Gallardos que tras haberse cobrado al menos 11 vidas se convierte en el fuego más letal del S.XXI.
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Al menos 11 personas han muerto en un incendio declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos. En un primer momento 112 Andalucía confirmaba que los fallecidos eran doce personas, pero el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias Antonio Sanz ha rebajado a 11 ese número.
La imagen es desoladora, el fuego avanza con una virulencia y una rapidez insólita. Ante las complicaciones en las vías de evacuación muchos vecinos fueron sacados de las zonas afectadas por vías secundarias.
Atrapados en los coches e intentando huir a pie
Todavía es pronto para hablar de causas, pero las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado en un tendido eléctrico y después haberse propagado con gran virulencia en la zona forestal. Algunas de las víctimas mortales fueron encontradas atrapadas en lo coches tras intentar huir por caminos alternativos. Según la última actualización ofrecida por Antonio Sanz los primeros datos indican que todos los fallecidos podrían ser extranjeros. Cuatro de ellos quedarían atrapados en un coche y otros siete habrían muerto tras abandonar los coches e intentar escapar a pie.
Este fuego ha igualado en número de cifras al de Guadalajara que hasta la fecha era el más letal del S.XXI. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido la máxima prudencia: "Todos los efectivos del plan Infoca, de los servicios sanitarios, de las fuerza y cuerpos de seguridad, de bomberos, los ayuntamientos y demás administraciones están luchando con toda su fuerza, con todos los medios y todos los recursos disponibles para atacar a este incendio e intentar aminorar sus graves consecuencias".
Dispositivo contra el fuego
Para hacer frente al agresivo avance de las llamas trabajan en el terreno la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 150 efectivos. Estos militares se suman al amplio dispositivo autonómico, que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando (UMIF, EMIF, REJA).
Los vecinos de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico "Miraflores" siguen evacuados. La emergencia mantiene cerradas al tráfico la autovía A-7 en sentido creciente (del kilómetro 709 al 714) y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del fuego.
Emergencias 112 Andalucía ha habilitado en la madrugada de este viernes un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio forestal. A través del 677.904.624, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ofrece soporte emocional e información a los familiares de las víctimas y a los damnificados por el incendio.
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Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Tres mujeres fueron rescatadas por permanecer en sus casas
El alcalde de Bédar, Ángel Collado, ha explicado que tres mujeres lograron sobrevivir al incendio al permanecer en el interior de sus viviendas. Según ha relatado, las llamas llegaron a pasar por encima de las casas y, una vez el frente del fuego avanzó, pudieron ser rescatadas con vida por los equipos de emergencia.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | La Junta habilita un teléfono para los afectados del incendio de Los Gallardos
La Junta de Andalucía ha habilitado un teléfono de atención para los familiares de las personas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos, en el que han fallecido al menos 11 personas. El servicio busca ofrecer información y apoyo a los allegados de quienes continúan sin ser localizados.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Juanma Moreno se dirige a Almería
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que se desplaza a Almería para visitar la zona cero del incendio y conocer de primera mano las consecuencias del fuego. Así lo ha comunicado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | 600 desalojados por el trágico incendio
Un total de 600 personas han sido desalojadas ante el avance de las llamas. Algunas permanecen en los albergues habilitados por las autoridades, aunque la gran mayoría ha optado por alojarse en viviendas de familiares o amigos.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Sanz asegura que no existe una lista oficial de desaparecidos
El consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que las autoridades están recibiendo llamadas de familiares que buscan información sobre sus allegados, aunque ha precisado que no existe una lista oficial de personas desaparecidas.
Sanz ha señalado que las personas por las que se está preguntando podrían encontrarse en alguno de los albergues habilitados o ingresadas en hospitales.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Sanz: "Es muy importante atender las instrucciones de las autoridades, no son recomendaciones"
El consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la población para que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades.
"Es muy importante atender las instrucciones de las autoridades; no son recomendaciones", ha subrayado. En relación con algunas de las víctimas mortales, Sanz ha explicado que podrían haber intentado escapar por rutas no habilitadas, que acabaron convirtiéndose en "una ratonera".
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Feijóo traslada su pésame a los fallecidos por el "terrible" incendio de Almería
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este viernes su pésame a las familias de los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que deja un balance provisional de once muertos y ocho heridos.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Feijóo ha calificado la situación de "terrible" y ha enviado "toda la fuerza" a los vecinos que permanecen desalojados. Asimismo, ha insistido en la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y ha reclamado la colaboración de todas las administraciones para que "llegue toda la ayuda necesaria en estas horas cruciales".
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | La UME despliega a unos 200 militares en el incendio de Los Gallardos, con una evolución "desfavorable"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que la evolución del incendio de Los Gallardos (Almería), que deja al menos once fallecidos, es "desfavorable" y ha pedido a los vecinos que sigan las indicaciones de las autoridades para facilitar las labores de evacuación.
Robles ha trasladado su "solidaridad y cariño" a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta "tragedia". Asimismo, ha destacado la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participa en el dispositivo con alrededor de 200 militares y 70 vehículos, y ha subrayado la necesidad de seguir reforzando sus medios ante el aumento de las emergencias derivadas del cambio climático.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Los reyes, "profundamente consternados" por la tragedia
Los reyes Felipe VI y Letizia han expresado este viernes su "profunda consternación" por el incendio de Los Gallardos (Almería), que deja un balance provisional de once fallecidos y ocho heridos.
En un mensaje publicado en la red social X, los monarcas han trasladado su "tristeza y pesar" a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como a todos los afectados por el incendio. Asimismo, han mostrado su reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencia y a los efectivos que continúan trabajando "con profesionalidad y compromiso" para hacer frente a la situación.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | La Guardia Civil habilita oficina para identificar a víctimas del incendio
La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias en el puesto de Garrucha (Almería) para atender a los familiares de las personas desaparecidas tras el incendio de Los Gallardos. El objetivo es facilitar la identificación de las víctimas mediante la toma de muestras de ADN y agilizar el proceso de localización.
Además, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y el 112 han activado el teléfono 677 904 624, atendido por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), para ofrecer apoyo psicológico e información a los familiares de los afectados.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Moreno dice que podría haber 12 fallecidos y cifra en 19 los desaparecidos en el incendio
El número de fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) podría elevarse a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, según ha informado este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
En una entrevista en Canal Sur Radio, Moreno ha explicado que "todo parece indicar" que esa nueva víctima ha sido localizada, aunque la confirmación oficial aún está pendiente. Además, ha señalado que 19 personas continúan sin localizar y ha asegurado que la tragedia se produjo porque el fuego creó "una especie de ratonera".
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Reabren al tráfico un tramo de la A-7
En cuanto a las infraestructuras, la autovía A-7 ha sido reabierta al tráfico entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente. Por su parte, la carretera N-340A continúa cortada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 511.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Elma Saiz traslada sus condolencias por el incendio
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería), que deja un balance provisional de once fallecidos y ocho heridos.
Durante un acto en Cantabria, Saiz ha expresado su "profunda tristeza" por lo ocurrido y ha destacado el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona. "Lo importante ahora es la prudencia, la calma y atender esta emergencia", ha señalado.
Última hora del incendio de Los Gallardos en directo | Balance del consejero de Sanidad y Emergencias andaluz
Antonio Sanz, consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, conecta con Antena 3 Noticias y confirma que la cifra de fallecidos asciende a 11.
Entre ellos, asegura que todo parece indicar que cuatro eran de nacionalidad británica y que los otros siete habrían fallecido tras abandonar sus vehículos e intentar escapar a pie por una vía alternativa.
Además, confirma que el balance provisional deja ocho personas heridas, entre ellas tanto heridos graves como de menor gravedad.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | "No dio tiempo"
La teniente alcalde ha confirmado que los fallecidos son extranjeros, "son vecinos que están instalados en la localidad de Bédar" y apunta que "la mayoría" de esa población que ya vive por la zona "son británicos". Martínez dice que a todo el mundo se informó, pero lamenta que "no dio tiempo" fue "todo tan rápido".
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Entrevista con la teniente alcalde de Los Gallardos
Antonia Martínez, teniente alcalde de Los Gallardos ha explicado en Noticias de la Mañana que "el fuego todavía no está controlado del todo. Los profesionales son los que están a pie de fuego trabajando. Desde el Ayuntamiento estamos atendiendo a las personas desalojadas". El fuego se originó pasadas las 15:00h "se originó en una pedanía del pueblo un pequeño incendio, pero empezó a girar viento, se ha liado la mundial y a partir de ahí se activaron todos los protocolos de emergencia".
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Polvorín meteorológico
César Gonzalo explicó en Noticias de la Mañana de Antena 3 que en el incendio de Los Gallardos se ha cumplido la 'regla de los 30' que dice: cuando la temperatura supera los 30 grados, el viento los 30 km/h y la humedad queda por debajo de esa cifra tenemos un auténtico polvorín meteorológico. Y eso se cumplió en Los Gallardos donde las ráfagas de viento eran de 40 a 50 km/h, la temperatura de 37º y la humedad se situaba en el 15%.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Moreno suspende el acto de toma de posesión del nuevo gobierno
Juanma Moreno ha suspendido el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz previsto para este viernes en el Palacio de San Telmo. "Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han comunicado fuentes del ejecutivo andaluz y han añadido que informarán de la nueva fecha.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | 7 personas habrían muerto tras abandonar sus coches y tratar de huir a pie
Según la información que está reportando Antonio Sanz, otras siete personas habrían fallecido tras abandonar sus vehículos e intentar escapar a pie por una ruta distinta a la indicada por Emergencias
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | La mayoría o la totalidad de los fallecidos podrían ser extranjeros
Según lo últimos datos actualizados por la Junta de Andalucía, esto es lo que sabe del fuego en Los Gallardos. Al menos 11 personas han muerto y 8 heridos de los que cuatro son graves y podrían ser trasladado al Hospital Virgen del Rocío. La mayoría o la totalidad podrían ser extranjeros. Entre las víctimas mortales hay cuatro fallecidos en un vehículo que podrían ser británicos.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Sánchez manifiesta su "enorme tristeza y desolación"
Pedro Sánchez ha mostrado a través de un mensaje en su perfil de la red social X su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio. "Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos".
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | Más de 1.000 personas evacuadas
Más de 1.000 personas han sido evacuadas de sus domicilios. Los vecinos de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y el complejo turístico "Miraflores" siguen evacuados. La emergencia obligó a cerrar al tráfico la autovía A-7 en sentido creciente (del kilómetro 709 al 714) , aunque en las últimas horas, según el 112 Andalucía se ha reabierto.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo| La Junta de Andalucía rebaja la cifra de muertos
En un primer momento 112 Andalucía elevó a 12 el número de muertos por el incendio de Los Gallardos, pero el consejero de Presidencia , Sanidad y Emergencias ha bajado esta cifra a 11. "Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas que han perdido la vida. No hay palabras de tanto dolor. Quiero trasladar desde el Gobierno de Andalucía nuestras condolencias"
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo: Teléfono de asistencia para afectados
Emergencias 112 Andalucía ha habilitado en la madrugada de este viernes un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio forestal. A través del 677.904.624, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ofrece soporte emocional e información a los familiares de las víctimas y a los damnificados por el incendio.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | El incendio más letal del S.XX
El de Los Gallardos es ya el incendio más letal del S.XXI. Hasta la fecha este trágico título lo ostentaba el de Guadalajara en el verano de 2025. Una barbacoa descuidada desató un incendio, que se propagó con extrema rapidez. Murieron 11 bomberos que trabajaban en las labores de extinción, y que quedaron atrapados por lo que varios testigos describieron como un "huracán de fuego".
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo | El fuego podría haberse originado en un tendido eléctrico
Todavía es pronto para hablar de causas, pero las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado en un tendido eléctrico y después haberse propagado con gran virulencia en la zona forestal.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo: Varias de las víctimas, atrapadas en los coches al intentar huir
La imagen aérea de Los Gallardos es desoladora. Se cree que varias de las víctimas mortales pudieron perder la vida al caer en una trampa. Eligieron una vía de escape equivocada. Algunas de las víctimas fueron encontradas atrapadas en lo coches al intentar huir por caminos alternativos.
Última hora del incendio de Los Gallardos, en directo| 12 muertos en el incendio de Los Gallardos
Buenos días, abrimos esta cobertura informativa en directo online para dar cuenta de la tragedia que se vive en Los Gallardos, Almería. Al menos 12 personas han muerto en el incendio forestal declarado este jueves y varias han resultado heridas. Las llamas avanzan con una virulencia y una rapidez insólita
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