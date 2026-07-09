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Mejores momentos | 9 de julio

El motivo por el que Canco Rodríguez llega “dolido” a Pasapalabra: ¡le espera una sorpresa!

El actor ha sorprendido con el motivo de su queja, pero Roberto Leal ha sabido cómo solucionarlo y hacerle feliz.

El motivo por el que Canco Rodríguez llega “dolido” a Pasapalabra: ¡le espera una sorpresa!

El motivo por el que Canco Rodríguez llega “dolido” a Pasapalabra: ¡le espera una sorpresa!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Canco Rodríguez le ha hecho una inesperada confesión a Roberto Leal. Al comienzo de este programa de Pasapalabra, el actor ha querido desahogarse: “He llegado dolido”. La situación parecía pillar a todos por sorpresa hasta que han descubierto el motivo: “Ayer fue mi cumpleaños y aquí nadie ni me trajo una tarta, ni felicidades, ni nada”. Incluso, le ha dicho al presentador: “Tú sólo te acuerdas del cumpleaños de José Yélamo”.

Roberto le ha puesto remedio rápidamente haciendo que todo el plató le cantara el ‘Cumpleaños feliz’. Hasta se ha escuchado cómo Javier le ponía su toque de tenor. Canco, ya animado, ha ido chocando las palmas con parte del público y ha disfrutado de esta fiesta improvisada. “¡Ahora te quejas!”, ha bromeado el presentador.

La anécdota ha dado vía libre a hablar de cumpleaños, pues Canco ha contado que el de su hijo es al día siguiente. Roberto ha recordado que hace poco del suyo. Al final, Karina ha mostrado su lado conciliador respecto a este tema de las felicitaciones: “Nunca es tarde”. ¡Revive este momento en el vídeo!

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