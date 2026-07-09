¿Un título imposible? Javier y David tiran de inventiva en La Pista: “¡Qué duende tienes!”

Javier y David han dejado en La Pista uno de esos momentos tan divertidos como desesperantes en los que la canción acaba convirtiéndose en un auténtico rompecabezas. Esta vez lo ha sido, literalmente, con un título imposible. Ni tirando de gran inventiva los concursantes han podido evitar que, por segundo programa consecutivo en Pasapalabra, su duelo se quedara sin ganador.

Incapaces de identificar el tema con los fragmentos, Javier y David esperaban que el título alternativo les ayudara. Nada más lejos de la realidad en esta ocasión. “El título normal ya parece que esté descolocado”, ha reconocido Roberto Leal, que lo ha dado aún más revuelto. Sólo tenían que poner en orden estas cuatro palabras: “Lailo chu leilo la”. ¡Se ha convertido en un rompecabezas!

En medio del desconcierto general, los concursantes han lanzado las ocurrencias que han podido. “¡Qué duende tienes!”, le ha llegado a decir Roberto a Javier por su inventiva. ¿Cuál es el título correcto? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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