Joaquín Sánchez y su familia desatan las risas en El Hormiguero con un divertido duelo musical

La familia al completo visitó el plató de Pablo Motos para promocionar su nuevo programa, El capitán en Japón. Tras charlar sobre el viaje, Trancas y Barrancas entraron en acción para poner a prueba su oído musical.

El reto consistía en adivinar y continuar la letra de varias canciones de todos los géneros. El duelo provocó uno de los momentos más divertidos de la noche debido a la gran competitividad entre la pareja y sus hijas.