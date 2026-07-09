Shakira y su ‘Dai dai’ del Mundial se cuelan en Pasapalabra: ¡pleno de Leo Rivera en La Pista!

Pasapalabra ha hecho un guiño al Mundial de fútbol y la música de Shakira se ha convertido en una de las grandes protagonistas de La Pista. Leo Rivera ha reconocido su ‘Dai dai’, que es la canción oficial del evento, con sólo el primer fragmento. No obstante, ha confesado que ha sido fundamental un comentario que ha hecho Roberto Leal.

De hecho, el presentador ha introducido el duelo disculpándose con Karina: “Vas a dejar de quererme”. La cantante ha intuído que le tocaba acertar un tema “de antes de ayer”. “Casi de hoy”, le ha reconocido Roberto, anunciando que es de este mismo 2026 y precisando: “Del inicio de este verano, concretamente”.

Ha sido este detalle el que le ha permitido a Leo hilar el fragmento con la actualidad para responder ‘Dai dai’. El actor ha sido sincero al asegurar que no la habría sacado sin esa clave. ¡Dale al play!

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