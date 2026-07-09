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Vuelve 'la banda del caballito' con una peligrosa moda: bicicletas trucadas a más de 50km/h en Valencia

Jóvenes que circulan de forma temeraria en plena calle poniendo peligro a los peatones. Y son viejos conocidos. Vuelve la 'banda del caballito'.

Banda del Caballito

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Espejo Público
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Trucar bicicletas se ha convertido en la nueva forma de reclutar a menores de edad para que en un futuro formen parte de llamada "la 46", también conocida como 'la banda del caballito'. Derrapes, ziz zags, caballitos, acrobacias extremas, velocidades imposibles y frenadas en seco. Todo tipo de maniobras temerarias que ponen en peligro a conductores, peatones y otros ciclistas.

Quedadas privadas

Son jóvenes que organizan quedadas en zonas de Valencia, lo hacen de manera privada y con un único objetivo: desafiar al peligro. Y para ello emplean bicicletas trucadas que pueden sobrepasar los 50 kilómetros por hora. Todo se graba y se comparte en redes sociales y páginas web, una de ellas la conocida 'la 46', a la que no se puede acceder sin contraseña. La finalidad de estos actos delictivos es la de buscar validación en forma de 'likes' en las redes sociales.

La banda del caballito

No son desconocidos para la Policia Nacional y la Guardia Civil ya que algunos de ellos han sido detenidos por delitos contra la seguridad vial y falsedad documental. Lejos de acobardarse, han empezado a crear su propia línea de merchandising. Venden sus propias camisetas, las del 46, los dos números iniciales del código postal de Valencia.

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