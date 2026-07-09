Joaquín Sánchez ofrece en El Hormiguero un radical cambio de look a Pablo Motos

El exfutbolista acudió al programa con su familia y charló sobre su nueva clínica capilar. Durante la entrevista, Joaquín relató su experiencia poniéndose pelo y le prometió al presentador quitarle veinte años de encima si se ponía en sus manos.

Aunque Motos mostró gran curiosidad por el proceso, se echó atrás en el último momento. Cuando el invitado le tendió la mano para cerrar el trato de ir juntos al quirófano, el presentador prefirió declinar la oferta asegurando que se lo pensaría.