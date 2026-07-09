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AlaZ | 9 de julio

Final frenético en AlaZ: David busca el empate con Javier con una respuesta decisiva

Los dos concursantes han protagonizado un duelo muy igualado, luchando por un bote de 742.000 euros.

Final frenético en AlaZ: David busca el empate con Javier con una respuesta decisiva

Final frenético en AlaZ: David busca el empate con Javier con una respuesta decisiva

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David y Javier han vuelto a ofrecer un duelo de máxima igualdad en AlaZ. Con un bote de 742.000 euros en juego, cada respuesta ha adquirido una importancia enorme, sobre todo en un final marcado por la estrategia y la gestión de los nervios. De hecho, el resultado se ha decidido con una última respuesta del concursante barcelonés.

Javier ha empezado la prueba y ha ido siempre por delante en el marcador, aunque con David tratando se seguirle muy de cerca. El madrileño ha consolidado una ligera ventaja al terminar la primera ronda con 20 aciertos, sumando uno más en ese mismo turno. Después, ha llegado a 22 pero no se ha plantado. Ha preferido especular, seguir pensando en alguna pregunta pendiente y estar atento a su rival.

David ha ido acortando distancias muy poco a poco, casi a respuesta por turno. Cuando Javier al fin se ha plantado, sólo le faltaba un acierto para el empate. Por eso, se la ha jugado con una última respuesta decisiva. ¡Descubre el final en el vídeo!

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