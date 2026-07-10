Al menos once personas mueren en el incendio de los Gallardos, Almería

Tragedia sin precedentes en Los Gallardos, Almería. Al menos 11 personas han muerto en el incendio forestal que se declaró este jueves. En un primer momento 112 Andalucía confirmaba que los fallecidos eran doce personas, pero el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias Antonio Sanz ha rebajado a 11 ese número. Es muy pronto para establecer las causas de este suceso, pero todo indica que cayeron en una trampa. Eligieron una vía de escape equivocada y quedaron atrapados por las llamas. Varias víctimas han sido halladas en el interior de los vehículos quemados.

La imagen en los Gallardos es desoladora, los bomberos trabajan sin descanso para sofocar las llamas. Según el 112 Andalucía "el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado la situación de "tragedia sin precedentes", lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos doce vecinos. "No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto".

El fuego podría haberse originado en un tendido eléctrico y después haberse propagado con gran virulencia en la zona forestal. Según los últimos datos que se han publicado la mayoría, o la totalidad de los fallecidos son extranjeros, cuatro de ellos fueron encontrados sin vida en un único coche, mientras que otros siete abandonaron el vehículo y trataron sin éxito de escapar a pie. Varias carreteras están cortadas, entre ellas un tramo de la A7 estuvo cerrada durante unas horas aunque ahora ya ha sido reabierta. Los vecinos de los Gallardos pasan la noche en el pabellón municipal y en el centro cultural han improvisado un hospital, más de 1.000 personas han sido ya evacuadas con la incertidumbre de desconocer si las llamas han calcinado sus casas.

Sanz ha rogado máxima prudencia. "Lamentablemente no se ha podido salvar la vida de estas doce personas y aprovecho para pedir a los vecinos que sigan siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. Que eviten las zonas afectadas y que no asuman ningún riesgo, que no tomen decisiones sin consultar, que no tomen decisiones de escoger caminos que no están coordinados por los servicios de emergencia".

Además de los fallecidos en el incendio varias personas han resultado heridas, el último balance habla de 8 de las cuales cuatro estarían graves. Una mujer permanece ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con quemaduras, al igual que otra persona afectada por intoxicación de humo. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio forestal. "Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos".

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