Pedro Sánchez y Lula da Silva reivindicarán hoy en Barcelona las políticas progresistas frente a las prácticas de Trump

Pedro Sánchez se reunirá este viernes con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en Barcelona. Será la primera cumbre entre ambos países en España y se espera que en ella reivindiquen las políticas progresistas frente a las que practican dirigentes como Donald Trump. El encuentro bilateral tendrá lugar en el Palacio de Pedralbes y está previsto que participen una decena de ministros por cada parte y en la que se firmarán una serie de acuerdos que aumentarán la colaboración entre España y Brasil.

Algunos de esos acuerdos girarán sobre cuestiones económicas y comerciales. España es el segundo inversor en Brasil. Estos encuentros se celebran desde 2024 cuando a instancias de ambos se celebró la primera en Nueva York, y desde entonces se han sucedido otra en Santiago de Chile, una tercera también en Nueva York y esta cuarta que tendrá lugar en Barcelona con presencia de numerosos países y una docena de líderes, con la significativa presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al mismo tiempo durante dos días se va a celebrar la Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas de todo el mundo y más de 3.000 personas para defender los derechos humanos, la igualdad y la paz. Sánchez sigue mostrando su distancia frente a Donald Trump, al opinar que sus últimas actuaciones no respetan el derecho internacional. Destacarán que frente a políticas conservadoras hay una alternativa progresista. En agenda estará igualmente la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre y que el Gobierno aspira a que cuente con un gran número de presidentes de la región, y el acuerdo entre la UE y Mercosur, que Brasil ya ha ratificado.

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