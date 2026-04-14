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SÁQNCHEZ VIAJA A CHINA

Leticia Chen analiza la visita de Pedro Sánchez a China: "El 'no a la guerra' de Sánchez ha gustado mucho en Pekín"

La balanza comercial entre España y China está desequilibrada, mientras EEUU es nuestro principal inversor extranjero.

Análisis del viaje de Pedro Sánchez a China

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Javier Revuelta
Publicado:

Sánchez está en China, otra vez. Es el cuarto viaje del presidente al gigante asiático. Todo responde a un objetivo: revertir la balanza de inversión en la relación comercial entre España y China. Sánchez acaba de destacar que China debe ver a España como un lugar para invertir. Destaca que ofrecemos estabilidad, previsibilidad y confianza. También ha afirmado que durante esta visita se concretarán 19 acuerdos, con el fin de que el gobierno chino invierta más en nuestro país.

Lo cierto es que la balanza comercial está muy desequilibrada. Si nos fijamos en el año pasado, el 11% de las importaciones de España proceden de China, mientras que solo le vendemos el 2% de nuestras exportaciones. En cifras económicas, invertimos más de 50.000 millones de euros en importaciones de China, frente a "apenas" 8000 millones de euros en exportaciones de empresas españolas. Eso nos deja un déficit comercial de 42.278 millones de euros.

"Los viajes de Pedro Sánchez están dando frutos"

Leticia Chen, Presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, ha hablado con Susanna Griso de los esfuerzos de Sánchez para hacer que China invierta más. Ella cree que estos viajes están dando frutos y además, el "no a la guerra" de Sánchez ha gustado en Pekín, que, según Chen, ve a España como el "puente para conectar con Europa". Sostiene también que el acuerdo que se está discutiendo en estos instantes no es simplemente comercial, también es un acuerdo geopolítico. Chen considera que "España y China van a tener un papel muy importante para mediar la paz" en Oriente Medio y en Ucrania.

Para la Presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, el déficit comercial con el gigante asiático se está equilibrando progresivamente año tras años. Según los datos que maneja Chen, la inversión china en España aumentó un 331% en 2025 con respecto al año anterior. Pese a todo, China es tan solo el noveno país que más exporta nuestros productos, mientras que Estados Unidos es nuestro principal inversor, a pesar de que la relación entre la administración Trump y Moncloa no sea la mejor en estos momentos.

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