El extorero Israel Lancho defiende a Ortega Cano tras hacerse viral el polémico vídeo del torero con el capote en un concierto

A José Ortega Cano no es de los que les gusta pasar desapercibidos. El extorero no tiene miedo a ser el centro de atención y ha aprovechado un acto benéfico en Madrid para hacer una nueva 'performance'.

Esa 'performance' la realizó durante el concierto de la artista Glenda Gaby en la iglesia de San Antón para recaudar fondos para apoyar a proyectos sociales de la Fundación Mensajeros de la Paz. José Ortega Cano subió a hacerle los coros y después, se animó a dar unos capotazos ante un público entregado.

Lo inesperado llegó después. Con el capote en la mano, el extorero se dejó llevar por la música y la letra y se arrodilló en el suelo sobre el capote. A partir de ahí, empezó a desplegar una serie de posturas: primero apoyando las manos en el suelo y extendiendo una de sus piernas, besó el capote y a continuación, hizo un círculo con su brazo derecho hacia el resto de los artistas.

Tras un giro completo, apoyó la espalda en el suelo y elevó sus piernas sobre su cuerpo hasta dejarlas suspendidas por encima de la cabeza. De esta manera, concluyó su 'performance'.

Son muchos los que han criticado el "numerito" de Ortega Cano. Para Isabel Rábago, este hecho "es como si un nazareno se pone a hacer un estriptis".

"El maestro se ha dejado llevar por su corazón"

Pese a las críticas, otros muchos defienden el espectáculo que dio el extorero. Uno de ellos es el torero Israel Lancho. Ha asegurado en Más Espejo que se siente "orgulloso" y le parece "ridículo medir a unas personas con una vara y a otras con otra". Asimismo, detalla que el maestro "se ha dejado llevar por su corazón".

Por otro lado, detalla que su familia no le tiene que proteger de nada porque él "ha salido con su capote a expresar lo que lleva dentro". Además, insiste en que ese hecho "no le borra las faenas que hizo Ortega Cano en Sevilla" y afirma que está "en una fase de su vida que está pasado de todo y da rienda suelta a su felicidad".

Por último, asegura que "no se puede poner el grito en el cielo porque una persona exprese lo que quiera con el capote".

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