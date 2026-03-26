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Ortega Cano

Rubén Amón habla sobre el "numerito" de Ortega Cano: "Son imágenes más propias de un delirio y dañan su reputación"

¿A que se debe la 'performance' con el capote de Ortega Cano? El extorero se pronuncia.

El 'numerito' de Ortega Cano

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Espejo Público
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El extorero José Ortega Cano se ha convertido en una auténtica estrella viral con el video de su 'performance' en el concierto solidario de Glenda Gaby, celebrado este lunes en la iglesia de San Antón de Madrid. A sus 72 años, ha decidido subirse al escenario para demostrar sus dotes artísticas con el capote, incluso por el suelo, se ha atrevido a cantar algunas rancheras y hasta le ha hecho los coros a la cantante.

Los colaboradores de 'Espejo Público' han observado las imágenes de la actuación y han podido escuchar las primeras declaraciones del extorero tras su, ya famoso, 'numerito'.

"Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien"

"Disfruto de que me critiquen, yo hago lo que me parece", ha dicho a los medios Ortega Cano a la entrada de su domicilio. "Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien", ha explicado para tranquilizar sobre el daño que le podrían haber ocasionado los movimientos por el suelo y las posturas propias del pilates y del yoga.

Quien dice conocerle muy bien, pero no reconocerle en el vídeo es Rubén Amón, que ha lo definido como "un ridículo y un esperpento". Confiesa haberle dado "pena" ver esas imágenes "propias de un delirio" que opina: "dañan su reputación". "Muchos toreros sienten vergüenza al ver esto", ha apuntado.

Gemma López ha recordado el pasado de Ortega Cano y los múltiples casos que afirma que "hace que se le recuerde por ello". Ha enumerado el "tan a gustito", el "semen de fuerza" y sus numerosas actuaciones y, ha subrayado que "estas situaciones hacen que vuelvan a salir a la palestra los motivos por los que estuvo en prisión".

Su hija, Gloria Camila, defiende a su padre y remarca que "si él es feliz da igual lo que diga el resto"

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