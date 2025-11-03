Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asesinan a tiros al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en mitad de una celebración por el Día de Muertos

El alcalde recibió hasta seis tiros y otro político que asistió al mismo acto también ha resultado herido.

Imagen de la muerte de Carlos Manzo

Alba Gutiérrez
Publicado:

El alcalde municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ha sido asesinado durante un acto del Día de Muertos en el centro del municipio que gobernaba y después de recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La muerte de Carlos Manzo la ha comunicado el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de X. Tal y como detallan en dicho comunicado, "había dos personas involucradas en los hechos y han sido detenidas". Asimismo, detallan que "uno de los agresores perdió la vida".

Tras este suceso, las autoridades estatales y federales han puesto en marcha una operación de seguridad con patrullas en la población de Uruapan.

Este ataque se produjo alrededor de las 20.10 horas de la tarde, justo en el momento en el que finalizó la inauguración del Festival de las Velas, tal y como ha explicado el responsable de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña.

Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. Asimismo, en ese acto resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro.

Tal y como ha detallado Torres Piña, "en el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores e incautaron un arma corta de nueve milímetros así como siete casquillos percutidos".

Sin duda, este asesinato ha sacudido la vida política mexicana, ya que la oposición recuerda que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales. No obstante, esa protección nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.

Manifestantes irrumpen en la sede del Gobierno de Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo

Durante el domingo, se ha desarrollado una protesta con motivo del asesinato del alcalde de Uruapan. En una manifestación, que en un principio era pacífica, múltiples individuos han destruido las puertas de la sede del Gobierno del Michoacán y han irrumpido en las oficinas centrales destruyendo cristales, muebles y otros elementos.

Asimismo, los manifestantes han realizado pintadas en contra del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, tal y como ha recogido el diario mexicano 'El Sol de Morelia'.

Antes de que los manifestantes entrasen al complejo, han exigido la dimisión del mandatario de Michoacán por no haber proporcionado apoyo en materia de seguridad al edil, el cual había pedido esa seguridad mucho antes.

En el momento del asalto a la sede del Gobierno, las autoridades han lanzado gas lacrimógeno y balas de goma a los manifestantes. De la misma manera, las autoridades han colocado una valla en las instalaciones vulneradas y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, ha indicado en declaraciones recogidas por 'La Voz de Michoacán' que el edificio gubernamental ya ha sido asegurado.

El secretario de Seguridad defiende la protección desplegada a Manzo

Sobre el apoyo de seguridad que había pedido Manzo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha detallado que el alcalde de Uruapan contaba con una seguridad "inmediata" y proporcionada por la "Policía Nacional y de su confianza". Asimismo, Harfuch ha asegurado que se asignaron "14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal".

Imagen de la muerte de Carlos Manzo

