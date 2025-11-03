Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu sigue avisando en Pasapalabra y advirtiendo de que puede saltar la sorpresa en cualquier momento. El concursante ha vuelto a coquetear con un bote histórico, esta vez de 2.332.000 euros. Ha protagonizado un final sin presión, pues Rosa se había rendido tras varios fallos, pero él mismo ha puesto emoción al verse a dos letras de la gesta. Además, como prólogo al duelo, tocaba despedir a los invitados y, por lo tanto, sorprender con su nuevo poema, esa vez dedicado a Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos.

En esta ocasión, Manu ha comenzado con 26 segundos de ventaja. Sin embargo, el tiempo no ha afectado aparentemente a las estrategias de los concursantes, ambos muy igualados durante la primera vuelta. Ambos han llegado a estar empatados a 20 aciertos.

Rosa, entonces sí en una contrarreloj e intuyendo que su rival tenía más ases, ha arriesgado pero ha entrado en una espiral de fallos, el primero por creer que la respuesta era más complicada de lo que se pedía. La coruñesa ha terminado por rendirse y, entonces, se ha producido la sorpresa de Manu. No sólo ha certificado su victoria, sino que ha puesto al plató en vilo al comprobar cómo se acercaba al bote. ¡Descúbrelo en el vídeo!