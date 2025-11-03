Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Toma nota!

¡Masterclass en directo! Javier Cámara sorprende con una exhibición de bádminton en El Hormiguero

Este deporte es una de las grandes pasiones del actor y ha aprovechado su visita al programa para darle algunos tips a Pablo Motos.

badminton

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto dándole la bienvenida al selecto Club Infinity a Javier Cámara, ya que el actor ha sido invitado el programa veinte veces y nos ha regalado grandes momentos en cada una de sus visitas.

Una de las grandes pasiones del actor es el bádminton, deporte que practica con regularidad. precisamente por eso, Javier Cámara nos ha hecho una exhibición en directo en la que le ha revelado algunos trucos para conseguir puntos a Pablo Motos.

"¿Sabes con que ala del ganso se hacen los volantes?", ha comenzado preguntándole el actor a Pablo Motos antes de explicarle la técnica perfecta para que juntos consiguieran dar diez toques. ¿Lo habrán conseguido? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

coro

Momento mágico: Javier Cámara interpreta 'Adoro' en directo con los coros de Coslada y Getafe

badminton

¡Masterclass en directo! Javier Cámara sorprende con una exhibición de bádminton en El Hormiguero

"Los errores son bienvenidos": la lección más importante de Pedro Almodóvar a Javier Cámara
En El Hormiguero

"Los errores son bienvenidos": la lección más importante que le dio Pedro Almodóvar a Javier Cámara

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!
El Rosco | 3 de noviembre

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 3 de noviembre

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

El concursante ha estado especialmente ingenioso con los versos que ha dedicado a Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos.

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo
Mejores momentos | 3 de noviembre

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

El cantante ha hecho pleno sorprendiendo con su forma de responder, al hacer una especie de adivinanza antes de decir el título.

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

Irene Rosales

Irene Rosales, sobre las adicciones de Kiko Rivera: "Se lo oculté a todo el mundo, llamar a su madre fue mi última bala"

Irene Rosales

Irene Rosales aclara el motivo de su ruptura con Kiko Rivera: "Éramos familia, pero no nos notábamos como relación"

Publicidad