¡Masterclass en directo! Javier Cámara sorprende con una exhibición de bádminton en El Hormiguero

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto dándole la bienvenida al selecto Club Infinity a Javier Cámara, ya que el actor ha sido invitado el programa veinte veces y nos ha regalado grandes momentos en cada una de sus visitas.

Una de las grandes pasiones del actor es el bádminton, deporte que practica con regularidad. precisamente por eso, Javier Cámara nos ha hecho una exhibición en directo en la que le ha revelado algunos trucos para conseguir puntos a Pablo Motos.

"¿Sabes con que ala del ganso se hacen los volantes?", ha comenzado preguntándole el actor a Pablo Motos antes de explicarle la técnica perfecta para que juntos consiguieran dar diez toques. ¿Lo habrán conseguido? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!