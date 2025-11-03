Dimite Mazón
Baldoví acusa a Mazón de “indigno” tras su dimisión y reclama elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana
El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, arremete contra el President de la Generalitat por su gestión de la crisis y le acusa de aferrarse al cargo para mantener su aforamiento. “Los valencianos no necesitamos más juegos de despacho, sino votar”, asegura en Espejo Público.
El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha lanzado una dura crítica contra el President Carlos Mazón tras su comparecencia sobre la gestión de la emergencia por las inundaciones. En una entrevista en Espejo Público, Baldoví ha calificado la intervención de Mazón como “una comparecencia absolutamente indigna” y “un nuevo insulto a las víctimas”.
“Ha sido incapaz de pronunciar la palabra dimitir”, lamenta el portavoz valencianista, quien acusa al dirigente popular de “intentar presentarse como víctima, cuando era el máximo responsable de las emergencias”. Baldoví asegura que, tras escucharle, ha hablado con vecinos de los municipios afectados: “¿Qué pasa con los centros de salud de Catarroja, con los ascensores o con los puentes de Picaña? Nada está hecho”.
El sucesor de Mazón
El líder de Compromís reprocha además a Mazón “mantener los bulos que la propia jueza de Catarroja ha desmontado con contundencia en sus autos” y considera que su único objetivo es “no perder el aforamiento”. “Mazón huye desde el primer día de comparecer ante la jueza, y ahora busca colocar a alguien de su confianza, probablemente Juan Francisco Pérez Llorca, para mantener el control político”, afirma.
Baldoví denuncia que “los valencianos no necesitan más juegos de despacho ni un nuevo Mazón, sino que se les devuelva la voz”. Por ello, insiste en que la única salida “digna y democrática” es convocar elecciones anticipadas para “pasar página y volver a hablar de los problemas reales de la gente”.
Según la última encuesta de GAD3, el Partido Popular caería seis puntos en intención de voto en la Comunidad Valenciana, el PSPV perdería tres y medio, mientras que Vox subiría siete puntos y Compromís aumentaría cuatro y medio, situándose como cuarta fuerza política. “Los valencianos deben decidir si quieren seguir con esta parálisis o abrir una nueva etapa limpia y transparente”, concluye Baldoví.
