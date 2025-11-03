Juan Carlos I y su visión más íntima de la reina Sofía en sus memorias: "Nada podrá borrar mis profundos sentimientos"

El rey Juan Carlos I se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo libro, unas memorias tituladas Reconciliación, en las que relata la faceta más íntima y personal de su vida pública. A lo largo de 512 páginas, el monarca repasa su trayectoria y busca recuperar su imagen, dedicando numerosas palabras a los miembros de la Familia Real.

Entre ellos, destaca la figura de la Reina Sofía, que ayer, 2 de noviembre, celebró su 87 cumpleaños. Tras la polémica que sacudió a la Casa Real hace poco más de un año, a raíz de la publicación de los audios del Rey Emérito con Bárbara Rey, en los que afirmaba que llevaba años sin mantener relación con su esposa, Juan Carlos I ha querido ahora dedicarle unas líneas de admiración y respeto.

El libro llegará a las librerías el 5 de noviembre en Francia y el 3 de diciembre en España. La publicación se ha pospuesto en el mercado español para evitar coincidir con una fecha especialmente simbólica: el 22 de noviembre, día en que se cumplen 50 años de su proclamación como Rey tras la muerte de Franco.

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía | Gtres

Sus palabras hacía Sofía

A pesar de no poder pasar sus últimos días en España y de sentir que no se le ha reconocido el papel que, según él, merece en la historia del país, Juan Carlos I ha sorprendido con las palabras que dedica a su todavía esposa, la reina Sofía.

Aunque hace años que entre ellos no existe una relación matrimonial, el monarca reconoce y valora la lealtad y generosidad que Sofía ha mostrado a lo largo de su vida juntos, además de reconocer que no siempre se comportó bien con ella ni estuvo a su altura como marido.

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía en 1960 | Gtres

Y es que el rey emérito le ha dedicado un capítulo entero a Sofía, o Sofi, como él la llama. En las memorias la describe como "una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, dedicada y benevolente. Es la personificación de la nobleza de espíritu".

Tras muchos años de altibajos, el monarca ha querido dejar claro que es lo que piensa de su mujer: "España no habría podido tener una reina más abnegada e intachable. Tenemos caracteres complementarios, ella es más metódica y yo más espontáneo. En muchos aspectos somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber, de la Corona, del honor, de la amistad, de la devoción por nuestros hijos y nietos".

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía en 1972 | Gtres

Juan Carlos admite que "hice cuanto pude, pese a mi torpeza, para garantizar su bienestar y la comodidad, la suya y la de su familia griega en el exilio, a la que siempre he ayudado". El monarca, tras más de 60 años de relación, afirma que ha sido una vida llena de "altibajos, alegrías y penas, risas y reproches, distanciamiento y acercamiento".

A pesar de todo lo sucedido y su gran aventura sentimental con Bárbara Rey, Juan Carlos I relata en sus memorias que la reina Sofía "siempre ha demostrado ser una compañera comprensiva y solidaria". Añade que "nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias".

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía en 1991 | Gtres

"El paso de los años no ha restado ni un ápice a la inmensa gratitud y respeto que siento por ella. Estoy convencido de que tendrá su lugar en la historia contemporánea de España, un lugar muy merecido, como el que ella ocupa en mi vida: el lugar más elevado", concluye el monarca.

Su relación actual

Desde que Juan Carlos I se trasladó a vivir a Abu Dabi en agosto de 2020, han sido contadas las ocasiones en las que ha coincidido con la Reina Sofía, quien sigue formando parte activa de la Familia Real. Los expertos en la monarquía coinciden en señalar que la relación entre ambos es prácticamente inexistente.

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía en 2002 | Gtres

Es por eso ha llamado la atención la información publicada por Silvia Taulés en el portal Vanitatis, donde asegura que los padres del rey Felipe VI se habrían reconciliado hace ya varios años: “Hace tiempo que se reconciliaron. No como pareja, sino como amigos. Son como esos ex que, ya mayores, se entienden, se acompañan y comparten recuerdos”, explica la periodista.

Según Taulés, don Juan Carlos y doña Sofía mantienen actualmente una relación basada en el respeto y el afecto: "Hablan de sus achaques, de sus hijos y de los logros de sus nietos... Son compañeros de vejez, se respetan y se tienen cariño", añade.