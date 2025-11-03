A partir de las 17:00
Esta tarde, Irene Rosales visita el plató de Y ahora Sonsoles por primera vez tras su ruptura con Kiko Rivera
La exmujer de Kiko Rivera comienza una nueva etapa. Tras 11 años de matrimonio con Kiko Rivera, la pareja anunciaba en agosto de este año su separación y ahora la joven sevillana empieza de cero junto a su nueva pareja, Guillermo.
Hoy, Irene ha emprendido un nuevo camino junto a una nueva pareja, Guillermo, un joven empresario con el que parece haber recobrado la ilusión. Su romance ha sido muy mediático y no ha estado exento de polémicas.
Por primera vez tras su separación, Irene Rosales visita un plató de televisión para contarnos cómo fue su ruptura y cómo afronta su nueva vida junto a Guillermo. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
