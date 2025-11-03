Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de noviembre

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

El concursante ha estado especialmente ingenioso con los versos que ha dedicado a Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos.

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Que nunca falte el poema de Manu como despedida para los invitados de Pasapalabra. Es su sello personal y su forma de agradecer tanto su ayuda como los divertidos momentos que dejan en su visita. Algunos son también entrañables, como la preciosa dedicatoria que Lucía Hoyos, al hablar de su padre con 90 años, ha hecho a los cuidadores de personas mayores.

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

Manu ha creado sus versos jugando con los nombres y apellidos de Lucía, Cósima Ramírez, Óscar Martínez y King África. Ha arrancado su sonrisa, su aplauso y su admiración por lo ingeniosos que han sido sus guiños.

El broche ha sido el final de su poema: “Hasta la ‘Cósima’”. King África ha valorado que sería un gran letrista de canciones. ¡Dale al play y disfrútalo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores
Mejores momentos | 3 de noviembre

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

Irene Rosales
En plató

Irene Rosales, sobre las adicciones de Kiko Rivera: "Se lo oculté a todo el mundo, llamar a su madre fue mi última bala"

Irene Rosales
En plató

Irene Rosales aclara el motivo de su ruptura con Kiko Rivera: "Éramos familia, pero no nos notábamos como relación"

En agosto de este año, Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaban el fin de su matrimonio después de 11 años. Hoy, Irene visita nuestro plató para contarnos cómo vivió aquel momento.

Osel Hita
Nos lo cuenta

El niño lama de Granada que fue elegido como la reencarnación de un maestro budista: "Con 7 años decidí que me iría"

Con tan solo dos años, Osel Hita fue elegido como la reencarnación de uno de los lamas más importantes del budismo. Fue apartado de su familia y educado como un dios, pero pronto descubrió que aquel no era su destino y huyó del monasterio, marchándose a Ibiza para comenzar su propio camino.

Antonio

Antonio estuvo a punto de perder la vida por la tardanza de la ambulancia: "Estuve una hora y media con un posible infarto"

Ibi

Ibi, el perro que ayuda a controlar la diabetes y salva vidas: "Si me sube el azúcar ladra y si me baja, llora"

Hermanos

El reencuentro de Antonio, un bebé robado, con su hermana biológica: "Antes de morir, mi padre me dijo que le buscara"

Publicidad