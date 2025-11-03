Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Que nunca falte el poema de Manu como despedida para los invitados de Pasapalabra. Es su sello personal y su forma de agradecer tanto su ayuda como los divertidos momentos que dejan en su visita. Algunos son también entrañables, como la preciosa dedicatoria que Lucía Hoyos, al hablar de su padre con 90 años, ha hecho a los cuidadores de personas mayores.

Manu ha creado sus versos jugando con los nombres y apellidos de Lucía, Cósima Ramírez, Óscar Martínez y King África. Ha arrancado su sonrisa, su aplauso y su admiración por lo ingeniosos que han sido sus guiños.

El broche ha sido el final de su poema: “Hasta la ‘Cósima’”. King África ha valorado que sería un gran letrista de canciones. ¡Dale al play y disfrútalo!