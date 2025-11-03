Irene Rosales aclara el motivo de su ruptura con Kiko Rivera: "Éramos familia, pero no nos notábamos como relación"

Irene Rosales y Kiko Rivera llevaban 11 años juntos cuando decidieron tomar caminos separados. La pareja anunciaba su ruptura en agosto de este año, una noticia que copaba portadas y que generó mucho revuelo en la prensa del corazón.

Pese a separarse en el plano romántico, la pareja aseguraba en un comunicado en redes sociales que se mantendrían unidos por el bien de sus hijas. Una decisión que aún hoy sigue siendo su prioridad.

Sin embargo, ha habido muchos rumores alrededor de la ruptura de la pareja que ha afectado a Irene Rosales. Por eso, ha querido aclarar qué fue lo que dinamitó su relación. "Nos dimos cuenta de que éramos familia, pero no nos notábamos como una relación", afirma.

"Él notó más mi distanciamiento después de las vacaciones de verano, pero la decisión fue mutua", confiesa. Ambos sintieron que necesitaban buscar la felicidad por separado y aquello fue algo que ayudó a Irene a seguir adelante: "A mí me cuesta mucho soltar y me dio seguridad ver que él estaba en el mismo punto".

El peor día que recuerda Irene fue el que le comunicó la decisión a las niñas. "Se lo comunicamos muy rápido, a los tres días", recuerda, "ellas no preguntaron, pero fue duro".

Tras 11 años de luces y sombras, Irene Rosales empieza de cero con una nueva ilusión, aunque sin dejar de lado al padre de sus hijas. ¡Dale al play para escucharla!