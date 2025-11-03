Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

El equipo de ciencia ha probado la increíble resistencia de uno de los juguetes más famosos de la historia.

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

Publicidad

Javier Cámara ha llenado El Hormiguero de complicidad y buen humor. Entre historias de rodaje y divertidas reflexiones, el actor ha demostrado por qué es uno de los intérpretes más queridos del país.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a dejar boquiabierto al invitado demostrando la increíble resistencia que tiene uno de los juguetes más míticos de la historia.

El equipo de ciencia ha llenado de agua el juguete hasta que ha explotado ante el miedo del pobre Javier que preguntaba si lo habían ensayado antes o si era peligroso. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

coro

Momento mágico: Javier Cámara interpreta 'Adoro' en directo con los coros de Coslada y Getafe

badminton

¡Masterclass en directo! Javier Cámara sorprende con una exhibición de bádminton en El Hormiguero

"Los errores son bienvenidos": la lección más importante de Pedro Almodóvar a Javier Cámara
En El Hormiguero

"Los errores son bienvenidos": la lección más importante que le dio Pedro Almodóvar a Javier Cámara

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!
El Rosco | 3 de noviembre

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 3 de noviembre

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

El concursante ha estado especialmente ingenioso con los versos que ha dedicado a Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos.

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo
Mejores momentos | 3 de noviembre

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

El cantante ha hecho pleno sorprendiendo con su forma de responder, al hacer una especie de adivinanza antes de decir el título.

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

Irene Rosales

Irene Rosales, sobre las adicciones de Kiko Rivera: "Se lo oculté a todo el mundo, llamar a su madre fue mi última bala"

Irene Rosales

Irene Rosales aclara el motivo de su ruptura con Kiko Rivera: "Éramos familia, pero no nos notábamos como relación"

Publicidad