"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

Javier Cámara ha llenado El Hormiguero de complicidad y buen humor. Entre historias de rodaje y divertidas reflexiones, el actor ha demostrado por qué es uno de los intérpretes más queridos del país.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a dejar boquiabierto al invitado demostrando la increíble resistencia que tiene uno de los juguetes más míticos de la historia.

El equipo de ciencia ha llenado de agua el juguete hasta que ha explotado ante el miedo del pobre Javier que preguntaba si lo habían ensayado antes o si era peligroso. ¡Imperdible!