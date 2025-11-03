Los talents de la Gran Batalla de La Voz demuestran su memoria musical en este divertido reto

Entre los ensayos, las emociones y los nervios previos a enfrentarse sobre el escenario, los talents de la Gran Batalla de La Voz han tenido un momento para desconectar y divertirse jugando a “Sigue la canción”, un reto musical en el que han tenido que demostrar su memoria y reflejos.

Por batallas, el primer talen pensaba la canción y el resto tenían que continuar la letra sin equivocarse. Algunos lo dieron todo con energía y afinación, mientras que otros no pudieron evitar las risas al olvidarse de la letra o inventarse las frases sobre la marcha.

El resultado: un momento espontáneo y lleno de complicidad entre los concursantes, que dejaron claro que en La Voz no solo hay talento, también buen humor y espíritu de equipo.

Detrás de las cámaras, el ambiente fue de pura diversión, y una vez más quedó demostrado que, tanto en el escenario como fuera de él, la música siempre es la protagonista. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!