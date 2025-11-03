Contenido exclusivo
Los talents de la Gran Batalla de La Voz demuestran su memoria musical en este divertido reto
Los concursantes han demostrado que su pasión va más allá del escenario jugando a un divertido reto detrás de las cámaras al que hemos llamado "sigue la canción”.
Entre los ensayos, las emociones y los nervios previos a enfrentarse sobre el escenario, los talents de la Gran Batalla de La Voz han tenido un momento para desconectar y divertirse jugando a “Sigue la canción”, un reto musical en el que han tenido que demostrar su memoria y reflejos.
Por batallas, el primer talen pensaba la canción y el resto tenían que continuar la letra sin equivocarse. Algunos lo dieron todo con energía y afinación, mientras que otros no pudieron evitar las risas al olvidarse de la letra o inventarse las frases sobre la marcha.
El resultado: un momento espontáneo y lleno de complicidad entre los concursantes, que dejaron claro que en La Voz no solo hay talento, también buen humor y espíritu de equipo.
Detrás de las cámaras, el ambiente fue de pura diversión, y una vez más quedó demostrado que, tanto en el escenario como fuera de él, la música siempre es la protagonista. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
