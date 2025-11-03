Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Los talents de la Gran Batalla de La Voz demuestran su memoria musical en este divertido reto

Los concursantes han demostrado que su pasión va más allá del escenario jugando a un divertido reto detrás de las cámaras al que hemos llamado "sigue la canción”.

Talents de La Voz

Publicidad

Entre los ensayos, las emociones y los nervios previos a enfrentarse sobre el escenario, los talents de la Gran Batalla de La Voz han tenido un momento para desconectar y divertirse jugando a “Sigue la canción”, un reto musical en el que han tenido que demostrar su memoria y reflejos.

Por batallas, el primer talen pensaba la canción y el resto tenían que continuar la letra sin equivocarse. Algunos lo dieron todo con energía y afinación, mientras que otros no pudieron evitar las risas al olvidarse de la letra o inventarse las frases sobre la marcha.

El resultado: un momento espontáneo y lleno de complicidad entre los concursantes, que dejaron claro que en La Voz no solo hay talento, también buen humor y espíritu de equipo.

Detrás de las cámaras, el ambiente fue de pura diversión, y una vez más quedó demostrado que, tanto en el escenario como fuera de él, la música siempre es la protagonista. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Joaquina y Malú en La Voz

Malú y Joaquina, pura complicidad antes de la Gran Batalla de La Voz: "Es una pedazo de cantautora que está arrasando"

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Antonio

Antonio estuvo a punto de perder la vida por la tardanza de la ambulancia: "Estuve una hora y media con un posible infarto"

Ibi

Ibi, el perro que ayuda a controlar la diabetes y salva vidas: "Si me sube el azúcar ladra y si me baja, llora"

Hermanos

El reencuentro de Antonio, un bebé robado, con su hermana biológica: "Antes de morir, mi padre me dijo que le buscara"

Talents de La Voz
Contenido exclusivo

Los talents de la Gran Batalla de La Voz demuestran su memoria musical en este divertido reto

Toñi, familiar victima de la DANA
Familiar víctima DANA

Toñi, familiar víctima de la DANA, sobre Mazón: "Una persona sin alma, sin corazón que solo ha mirado por su cuello"

Aumenta la inseguridad en Pamplona por los asentamiento silegales
Pamplona nueva manada

Aumenta la inseguridad en Pamplona por los asentamientos ilegales: "Si te vas a otros barrios, hay más gente que da más miedo"

Restos de basura y ropa usada abundan en los campamentos ilegales de Pamplona

Irene Rosales
A partir de las 17:00

Esta tarde, Irene Rosales visita el plató de Y ahora Sonsoles por primera vez tras su ruptura con Kiko Rivera

La exmujer de Kiko Rivera comienza una nueva etapa. Tras 11 años de matrimonio con Kiko Rivera, la pareja anunciaba en agosto de este año su separación y ahora la joven sevillana empieza de cero junto a su nueva pareja, Guillermo.

¡Increíble! Leti gana 1.000 euros en un solo panel de La ruleta de la suerte

¡Increíble! Leti gana 1.000 euros en un solo panel de La ruleta de la suerte

Diana Morant

Diana Morant, ministra y líder del PSOE valenciano, sobre la "infame" dimisión de Carlos Mazón: "No había nadie protegiendo a los valencianos"

Jorge Fernández bromea con Pepe: “Ha sido un grandísimo panel, no has hecho nada de esfuerzo y te lo ha dado todo Leti”

Jorge Fernández bromea con Pepe: “Ha sido un grandísimo panel, no has hecho nada de esfuerzo y te lo ha dado todo Leti”

Publicidad