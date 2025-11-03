Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

King África ha sorprendido a todos con su forma de responder en La Pista. Nunca se había visto que el invitado, antes de dar el título, hiciera una especie de adivinanza. Sin embargo, el cantante ha sido original y hasta didáctico para firmar este pleno en Pasapalabra.

La inspiración le ha llegado tras escuchar un segundo fragmento de la canción, que antes no había reconocido. Entonces sí, se ha recreado al hablar de “un hombre al que encerraban maniatado dentro de una caja fuerte y se escapaba”. Él mismo ha terminado revelando el acertijo y el título de la canción de Dua Lipa: ‘Houdini’.

Roberto Leal ha destacado que King África ha acertado pese a que se quejaba de que le tocara algo reciente, del año 2023. El cantante ha explicado que justo es un gran conocedor de la música de Dua Lipa. ¡Descúbrelo en el vídeo!