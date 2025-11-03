Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de noviembre

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

El cantante ha hecho pleno sorprendiendo con su forma de responder, al hacer una especie de adivinanza antes de decir el título.

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

King África ha sorprendido a todos con su forma de responder en La Pista. Nunca se había visto que el invitado, antes de dar el título, hiciera una especie de adivinanza. Sin embargo, el cantante ha sido original y hasta didáctico para firmar este pleno en Pasapalabra.

La inspiración le ha llegado tras escuchar un segundo fragmento de la canción, que antes no había reconocido. Entonces sí, se ha recreado al hablar de “un hombre al que encerraban maniatado dentro de una caja fuerte y se escapaba”. Él mismo ha terminado revelando el acertijo y el título de la canción de Dua Lipa: ‘Houdini’.

Roberto Leal ha destacado que King África ha acertado pese a que se quejaba de que le tocara algo reciente, del año 2023. El cantante ha explicado que justo es un gran conocedor de la música de Dua Lipa. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

Dua Lipa inspira a King África: acierta en La Pista convirtiendo su respuesta en un acertijo

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores
Mejores momentos | 3 de noviembre

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

Irene Rosales
En plató

Irene Rosales, sobre las adicciones de Kiko Rivera: "Se lo oculté a todo el mundo, llamar a su madre fue mi última bala"

Irene Rosales
En plató

Irene Rosales aclara el motivo de su ruptura con Kiko Rivera: "Éramos familia, pero no nos notábamos como relación"

En agosto de este año, Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaban el fin de su matrimonio después de 11 años. Hoy, Irene visita nuestro plató para contarnos cómo vivió aquel momento.

Osel Hita
Nos lo cuenta

El niño lama de Granada que fue elegido como la reencarnación de un maestro budista: "Con 7 años decidí que me iría"

Con tan solo dos años, Osel Hita fue elegido como la reencarnación de uno de los lamas más importantes del budismo. Fue apartado de su familia y educado como un dios, pero pronto descubrió que aquel no era su destino y huyó del monasterio, marchándose a Ibiza para comenzar su propio camino.

Antonio

Antonio estuvo a punto de perder la vida por la tardanza de la ambulancia: "Estuve una hora y media con un posible infarto"

Ibi

Ibi, el perro que ayuda a controlar la diabetes y salva vidas: "Si me sube el azúcar ladra y si me baja, llora"

Hermanos

El reencuentro de Antonio, un bebé robado, con su hermana biológica: "Antes de morir, mi padre me dijo que le buscara"

Publicidad