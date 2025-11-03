Aumenta la inseguridad en Pamplona por los asentamientos ilegales: "Si te vas a otros barrios, hay más gente que da más miedo"

Pamplona vive días de inquietud tras la detención de cuatro jóvenes magrebíes acusados de violar a una joven en las inmediaciones del recinto donde se celebraba una fiesta universitaria. Tres de ellos tenían orden de expulsión del país.

Durante el fin de semana, nuestro compañero Raúl García, ha investigado y visitando los lugares donde viven muchos de estas personas sin recursos. Uno de los principales puntos está en una vieja ikastola abandonada, convertida en un refugio improvisado para cerca de un centenar de jóvenes procedentes del norte de África, especialmente de Argelia y Marruecos.

La escena es desalentadora: basura acumulada por todas partes, ventanas rotas y mal olor. Allí no hay ni trabajo, ni estudios, ni actividades. Muchos de los jóvenes pasan el día sin rumbo, y algunos consumen Rivotril, un medicamento ansiolítico que, mezclado con alcohol, lleva a un estado de somnolencia constante.

"Podría haber sido yo"

El miedo entre los jóvenes crece tras este episodio: "Con mis amigas decíamos: podría haber sido ella o podría haber sido yo". Uno de los hombres que viven ahí, han confirmado que los cuatro detenidos habían estado en este lugar en algunas ocasiones antes de los hechos.

El segundo punto clave de la investigación se encuentra junto al río Arga, donde ocurrió la presunta violación. En una pequeña zona cubierta por maleza, a escasos metros de un camino peatonal, se descubrió el asentamiento donde vivían los acusados.

Más campamentos

Restos de colchones, botellas vacías y ropa vieja muestran las duras condiciones en las que sobreviven. Allí, según la Policía habrían agredido sexualmente a la víctima la semana pasada, entre condiciones insanas.

Pero este lugar no es un caso aislado. Una vecina asegura que "si te vas a otros barrios, hay más gente que da más miedo". Asegura que existen varios campamentos similares, sobre todo en las zonas del Seminario y Aranzadi, comenta una vecina que asegura que "en Pamplona suceden cosas gordas".

