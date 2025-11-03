Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ANÁLISIS

¿Cuánto cobrará Carlos Mazón tras su dimisión?: El catedrático Vicente Garrido explica los distintos escenarios

Carlos Mazón hacía pública su renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Ante sí se abren varios escenarios dado que ha dejado en el aire si seguirá siendo diputado o no. Vicente Garrido catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia los ha explicado.

Los sueldos de Mazón tras dimitir

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Carlos Mazón ha dimitido. El político del PP ha renunciado a seguir al frente de la Generalitat Valenciana. Sin embargo evitaba pronunciar la palabra dimisión, tampoco aludía a una renuncia. Ni siquiera ha aclarado si abandona las cortes valencianas. Simplemente ha instado a buscar a un nuevo president. Esto deja la puerta abierta a varias posibilidades. Todas ellas remuneradas con su sueldo público correspondiente.

Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, ha analizado los posibles caminos que tiene por delante Carlos Mazón, después de su dimisión.

"No se va a ir a su casa, ni va a dejar de cobrar", expresaba el periodista Miquel Valls.

Sigue como diputado en las Cortes Valencianas

Todo apunta a que Mazón, tras dimitir, va a permanecer como presidente en funciones, con una baja médica mediante, recomendada por su psiquiatra.

Dimita hoy de todos sus cargos, o ceda su cargo de president de la Generalitat y se mantenga en un segundo plano, pero siguiendo como diputado, las cantidades de dinero público que percibirá no son nada despreciables. Por su condición de presidente autonómico, Mazón además podría entrar en varios órganos consultivos. Las diferencias económicas son muy significativas y el periodo que las percibirá va desde los 2 hasta los 15 años, a contar desde que su dimisión sea efectiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Afra Blanco, sobre Carlos Mazón

La contundencia de Afra Blanco tras la dimisión de Carlos Mazón: "Quería dimitir y no le dejaron ¡¿Quién no le dejó?!"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Los sueldos de Mazón tras dimitir

¿Cuánto cobrará Carlos Mazón tras su dimisión?: El catedrático Vicente Garrido explica los distintos escenarios

Salvador Viada

Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, sobre el juicio contra el fiscal general: "Una apariencia de imparcialidad es lo mínimo que hay que pedir"

Noche de sorpresas en La Voz con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota en el ranking por tu momento favorito de la Gran Batalla!

Noche de sorpresas con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota por tu momento favorito de la Gran Batalla!

Rubén Amón advierte que VOX será quien monitorice la transición
Influencia de VOX

Rubén Amón advierte que VOX será quien monitorice la transición: "No depende de lo que quiera hacer Feijóo, sino de lo que tolere VOX"

Martín Berasategui lunes
Entrevista

La generosidad, la clave del éxito de Martín Berasategui: "Los cocineros que se guardan las recetas me dan una pena terrible"

Afra Blanco, sobre Carlos Mazón
Dimisión Mazón

La contundencia de Afra Blanco tras la dimisión de Carlos Mazón: "Quería dimitir y no le dejaron ¡¿Quién no le dejó?!"

La activista sindical y colaboradora de Espejo Público, Afra Blanco, ha analizado la comparecencia en la que Carlos Mazón presentaba su dimisión. Preguntaba por las incógnitas que deja la renuncia del ahora presidente en funciones de la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Christian Lesaec
Declaraciones

La reacción del presidente de los damnificados por la DANA tras la dimisión de Carlos Mazón: "No pienso que sea una mala persona"

El representante dice que el 112 recibió llamadas de auxilio durante la madrugado y que el CECOPI se convocó tarde.

Joaquín Manso, sobre Carlos Mazón

Joaquín Manso, sobre la dimisión de Carlos Mazón: "Tiene previsto cogerse una baja médica por recomendación de su psiquiatra"

Familiar víctimas DANA

Tensión a la llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados de Catarroja: "Las caras que veis, las recogimos llenas de barro"

El 70% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lugar ocupas en esta carrera?

El 70% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lugar ocupas en esta carrera?

Publicidad