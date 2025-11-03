¿Cuánto cobrará Carlos Mazón tras su dimisión?: El catedrático Vicente Garrido explica los distintos escenarios

Carlos Mazón ha dimitido. El político del PP ha renunciado a seguir al frente de la Generalitat Valenciana. Sin embargo evitaba pronunciar la palabra dimisión, tampoco aludía a una renuncia. Ni siquiera ha aclarado si abandona las cortes valencianas. Simplemente ha instado a buscar a un nuevo president. Esto deja la puerta abierta a varias posibilidades. Todas ellas remuneradas con su sueldo público correspondiente.

Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, ha analizado los posibles caminos que tiene por delante Carlos Mazón, después de su dimisión.

"No se va a ir a su casa, ni va a dejar de cobrar", expresaba el periodista Miquel Valls.

Sigue como diputado en las Cortes Valencianas

Todo apunta a que Mazón, tras dimitir, va a permanecer como presidente en funciones, con una baja médica mediante, recomendada por su psiquiatra.

Dimita hoy de todos sus cargos, o ceda su cargo de president de la Generalitat y se mantenga en un segundo plano, pero siguiendo como diputado, las cantidades de dinero público que percibirá no son nada despreciables. Por su condición de presidente autonómico, Mazón además podría entrar en varios órganos consultivos. Las diferencias económicas son muy significativas y el periodo que las percibirá va desde los 2 hasta los 15 años, a contar desde que su dimisión sea efectiva.

