En la Universidad de Columbia

Recuperan esperma para el embarazo gracias a la Inteligencia Artificial

Un equipo de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, desarrolló el método STAR (Sperm Tracking and Recovery, por sus siglas en inglés), que combina inteligencia artificial, microfluídica y robótica de precisión para recuperar el esperma de un hombre casi sin ello y conseguir un embarazo.

Juan Novo
Publicado:

El caso se describe en una carta de investigación publicada en la prestigiosa revista 'The Lancet'. Concretamente a un paciente, en cuestión de milisegundos, un robot extrajo cuidadosamente el espermatozoide, que puede emplearse para crear un embrión o conservarse mediante congelación. El sistema analizó 2,5 millones de imágenes en unas dos horas e identificó dos espermatozoides viables. Ambos fueron utilizados para generar dos embriones, uno de los cuales dio lugar a un embarazo exitoso. Este paciente llevaba intentando tener un hijo, tras múltiples ciclos fallidos de fecundación in vitro y dos cirugías de extracción de esperma sin éxito.

Es un primer caso, pero el sistema va más allá ya que puede analizar más de ocho millones de imágenes en menos de una hora utilizando tecnología de imagen de alta resolución. «Nuestro equipo incluyó expertos en técnicas avanzadas de imagen, microfluídica y endocrinología reproductiva para abordar cada paso necesario para encontrar y aislar espermatozoides raros», explica Hemant Suryawanshi, líder del proyecto. Aunque se trata de un solo caso, los investigadores subrayan que los resultados demuestran la viabilidad de esta tecnología para superar barreras que durante décadas han limitado la fertilidad masculina.

Infertilidad masculina

Las cartas de investigación informan de los resultados de investigación y son revisadas externamente por pares, pero a diferencia de los artículos, son más breves y suelen reportar estudios preliminares o hallazgos iniciales. Los factores masculinos suponen cerca del 40 % de los casos de infertilidad en las parejas, y de ellos, entre el 10 y el 15 % son hombres con azoospermia. Una muestra de semen puede parecer totalmente normal, pero cuando se observa al microscopio "se descubre un mar de restos celulares, sin espermatozoides visibles", explica Zev Williams, otro de los autores del artículo y director del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia.

Hasta ahora, los hombres con azoospermia podían someterse a una cirugía para extraer espermatozoides directamente de los testículos, un procedimiento que a menudo no tiene éxito y puede causar complicaciones como inflamación, daños vasculares o una reducción temporal de los niveles de testosterona. Actualmente se están realizando ensayos clínicos más amplios para evaluar la eficacia de STAR en poblaciones de pacientes más diversas y determinar su potencial como herramienta estándar en las clínicas de fertilidad.

"El campo se ha enfrentado al reto de encontrar una forma mejor de identificar y recuperar espermatozoides viables en hombres con recuentos espermáticos extremadamente bajos", detalla Williams. Para encontrar una alternativa, Williams reunió a un equipo multidisciplinar de investigadores y médicos para idear un nuevo método que combinara diversas tecnologías para recuperar espermatozoides en hombres con azoospermia. Actualmente, se están llevando a cabo estudios clínicos más amplios para evaluar la eficacia de STAR en poblaciones de pacientes más amplias.

