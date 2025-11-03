Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de noviembre

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

La actriz ha reivindicado la labor de estos profesionales cuando ha recordado a su padre, que tiene 90 años.

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

Alberto Mendo
Publicado:

¡Qué cambio el de Lucía Hoyos respecto al pasado programa de Pasapalabra! Es obvio si tenemos en cuenta que fue el especial Halloween. De hecho, al quitarse la sangre de su personaje de Carrie, ya ha podido incluso abrazar a Roberto Leal. La actriz ha reconocido que le costó mucho quitarse el maquillaje de la caracterización. ¡Pero está terroríficamente perfecta!

Detrás de las cámaras: los terroríficos gritos de Roberto Leal y de los invitados en el Halloween de Pasapalabra

Volviendo a ser ella misma, Lucía ha sorprendido al presentador al comentar a quién quería mandar un abrazo: “A tu madre”. También era para su propia madre y para todas las Mercedes. Además, la actriz ha mandado un beso a su padre… ¡que tiene 90 años!

Este detalle le ha dado pie a hacer un pequeño pero emotivo homenaje a los cuidadores de personas mayores. “A los cuidadores, ¿quién les cuida?”, ha reflexionado, pidiendo un aplauso muy grande para estos profesionales. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores
Mejores momentos | 3 de noviembre

La preciosa dedicatoria de Lucía Hoyos a los cuidadores de personas mayores

