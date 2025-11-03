David Harbour rompe su silencio y habla de su "dolor y errores" tras el divorcio con Lily Allen

David Harbour se ha visto con todos los focos encima durante las últimas semanas y no precisamente por el estreno de la temporada final de Stranger Things. El actor y Lily Allen pusieron fin a su matrimonio a principios de año por una presunta infidelidad de David. Una hipótesis que se habría confirmado con la publicación del último álbum de la cantante, donde ven la luz muchos de los problemas de la relación.

El último trabajo de Lily se consideró rápidamente como un estallido contra el intérprete. En muchas de sus letras hacía referencia a infidelidades, a amantes e incluso a los deseos sexuales del actor (al menos, así fueron interpretadas sus canciones).

David Harbour y Lily Allen | Gtres

Hasta el momento, David había mantenido el silencio, aunque sí se le había podido ver con las hijas de su exmujer cuando ella lanzaba el disco West End Girl. Ahora, el actor ha dado un paso al frente y ha hecho un repaso de su vida hasta el momento; reflexionando sobre qué cambiaría en los últimos 50 años.

"Lo cambiaría o todo o nada. Si aceptas tu pasado, lo aceptas al completo, incluso el dolor, los errores...", comienza explicando: "Todo es parte del camino, del crecimiento, de la sabiduría, de la empatía y de la conexión y, si cambias una cosa, lo cambias todo".

"Mi trabajo trata sobre ser honesto, transformar mi vida en algo que le puedes dar a otra gente y, si nunca te ha ocurrido nada, no tienes nada que ofrecer", continúa, revelando que cada error cometido es más una oportunidad que un peso con el que carga a sus espaldas. "Si cambiase algo lo cambiaría todo, lo alegre, lo estúpido... Pero dejaría de ser un artista y eso no me gustaría nada".

David Harbour como Jim Hopper en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Así pues, David sentencia su entrevista con Esquire con un claro: "Agradezco que haya cosas que se escapen de mi control". Unas palabras que resuenan más que nunca, teneniendo en cuenta que acaba de protagonizar una notoria polémica con Millie Bobby Brown, quien lo habría denunciado por acoso.

También ha querido explicar qué espera de su vida y, a pesar de las equivocaciones, proteger a los suyos: "En cuanto a lo personal, hay gente a la que quiero cuidar y gente a la que quiero amar, con la que quiero ser bueno y atento".

Sea como sea, los problemas parecen perseguir últimamente al protagonista de Stranger Things; quien no solo está a punto de despedirse de la serie que lo llevó a la fama para siempre, sino que ya presume de ser uno de los nuevos Vengadores en Marvel. Una carrera profesional en pleno auge que podría verse afectada por sus conflictos en lo personal.