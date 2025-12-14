Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de 7 años y dos personas resultan heridas después de que un coche los arrollara en Palma

El suceso ocurrió en Coll de'n Rabassa durante la mañana del domingo; la madre y la abuela de la menor resultaron heridas y el conductor fue trasladado al hospital para pruebas

Agente de la Policía Canaria junto a un coche patrulla.Gobierno de Canarias

Irene Delgado
Publicado:

Una niña de 7 años ha muerto y dos personas, su madre y su abuela, han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor se subiera a la acera y atropellara a varias personas por causas que todavía se investigan. Las primeras informaciones apuntan a que el hombre habría perdido el control del vehículo.

Según han informado fuentes municipales a la agencia EFE, los hechos han ocurrido durante la mañana en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor, que ha dado negativo en el test de alcoholemia, circulaba por una calle de la zona. En un momento dado, se ha subido a la acera, arrollando a varias personas.

El conductor, de unos 50 años, viajaba en el coche con su mujer y sus dos hijos. Todos los ocupantes del vehículo implicado en el atropello mortal han resultado ilesos. No obstante, el implicado ha sido trasladado a un hospital para someterse a diversas pruebas mientras se esclarecen las causas del suceso.

Como consecuencia del atropello, una niña ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas. Estas últimas corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, según las mismas fuentes. La madre se encuentra grave mientras que la abuela ha sufrido heridas de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de emergencia, así como un equipo de psicólogos del 112, que ha sido activado para atender a los familiares de la niña fallecida.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el atropello en Palma y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

