Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Amiga del matrimonio fallecido en la doble tragedia de Muíños: "Él murió por amor, por el dolor de perder a Julia"

La localidad de Muíños vive días de inmenso dolor tras un accidente que ha desencadenado una tragedia familiar irreparable. En apenas unos minutos, un siniestro provocado por un conductor ebrio se llevó la vida de Julia y, acto seguido, la de su marido Juan Carlos, incapaz de soportar la pérdida.

Doble tragedia de Muíños

Publicidad

Una tragedia doble ha sacudido a la pequeña localidad ourensana de Muíños. Julia, de 51 años, falleció cuando un conductor ebrio colisionó frontalmente con su coche mientras regresaba de trabajar. Minutos después, su marido Juan Carlos, de 59, llegó al lugar del siniestro e, incapaz de soportar el impacto emocional, sufrió un infarto fulminante.

Los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida y la familia perdió a ambos en la misma noche, dejando huérfano a su hijo de 24 años. El pueblo entero permanece consternado ante las dos desgracias, una pérdida que ha golpeado profundamente a todos los vecinos.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Alba, una amiga de la fallecida que pudo verla momentos antes de morir. "Su marido murió por amor, en ese mismo momento fue por ella", señala.

Juan sufría problemas coronarios previos y su corazón no soportó la noticia repentina de la muerte de su mujer. "Lo sentamos en su vehículo y estaba hablando con un compañero, fue imposible salvarle la vida", señala Julio Rivero, jefe de emergencias que atendió la llamada.

Ahora, se investiga si la muerte del hombre también se le puede imputar al conductor ebrio que provocó el accidente mortal. Una doble catástrofe que se ha llevado a dos vecinos muy queridos de Muíños.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Antonio

El padre del niño desaparecido de Morón exige justicia: "Creo que su madre le dejó morir y la están defendiendo a ella"

Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"

Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"

Atrapado en la nieve

Richard retransmite su rescate tras quedar atrapado en la nieve: "El último mensaje se lo mandé a mi madre"

Carmen Lomana
Nos lo cuenta

Carmen Lomana recuerda el accidente de tráfico en el que falleció su marido: "El corazón duele"

Talent de La Voz
A las 22.00 horas

Llega la última semifinal de La Voz: este viernes, tú decides en directo a los cuatro finalistas

Doble tragedia de Muíños
Última hora

Amiga del matrimonio fallecido en la doble tragedia de Muíños: "Él murió por amor, por el dolor de perder a Julia"

La localidad de Muíños vive días de inmenso dolor tras un accidente que ha desencadenado una tragedia familiar irreparable. En apenas unos minutos, un siniestro provocado por un conductor ebrio se llevó la vida de Julia y, acto seguido, la de su marido Juan Carlos, incapaz de soportar la pérdida.

Detenido cuchillo metro Valencia
Seguridad trenes

Nuevos detalles del individuo detenido tras amenazar con un cuchillo a los viajeros del metro: "Un viajero dio la voz de alarma"

Los colaboradores de Espejo Público analizaban las imágenes de la actuación policial que derivó en la detención de un hombre con antecedentes que portaba un cuchillo en el metro de Valencia. A propósito de este caso, criticaban la medida pretendida por el ministro Óscar Puente de reducir los controles de seguridad en los trenes de media y larga distancia.

Ana Castillo

Ana despertó de un coma sin recuerdos de sus últimos 15 años: "No reconocía ni a mi pareja ni a mi hija"

Lidia, esterilizada voluntariamente.

Lidia tiene discapacidad intelectual y ha sido esterilizada voluntariamente: "Lo decidí y el proceso fue muy duro"

¡Bea gana 7.200 euros en La ruleta de la suerte!

¡Bea gana 7.200 euros en en Panel Final La ruleta de la suerte!

Publicidad