Amiga del matrimonio fallecido en la doble tragedia de Muíños: "Él murió por amor, por el dolor de perder a Julia"

Una tragedia doble ha sacudido a la pequeña localidad ourensana de Muíños. Julia, de 51 años, falleció cuando un conductor ebrio colisionó frontalmente con su coche mientras regresaba de trabajar. Minutos después, su marido Juan Carlos, de 59, llegó al lugar del siniestro e, incapaz de soportar el impacto emocional, sufrió un infarto fulminante.

Los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida y la familia perdió a ambos en la misma noche, dejando huérfano a su hijo de 24 años. El pueblo entero permanece consternado ante las dos desgracias, una pérdida que ha golpeado profundamente a todos los vecinos.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Alba, una amiga de la fallecida que pudo verla momentos antes de morir. "Su marido murió por amor, en ese mismo momento fue por ella", señala.

Juan sufría problemas coronarios previos y su corazón no soportó la noticia repentina de la muerte de su mujer. "Lo sentamos en su vehículo y estaba hablando con un compañero, fue imposible salvarle la vida", señala Julio Rivero, jefe de emergencias que atendió la llamada.

Ahora, se investiga si la muerte del hombre también se le puede imputar al conductor ebrio que provocó el accidente mortal. Una doble catástrofe que se ha llevado a dos vecinos muy queridos de Muíños.