El conductor pudo sufrir un ictus antes del atropello mortal a la niña de 3 años en Palma

El conductor informó a la mujer que le acompañaba que se encontraba mal y eso le pudo llevar a perder el control el vehículo.

Accidente en Palma

Accidente mortal en Palma | EFE

Rosario Miñano
Publicado:

La Policía Local de Palma aclara que la niña que murió atropellada en el Coll de'n Rabassa (Palma) tenía tres años y no siete como se había informado inicialmente. El accidente tuvo lugar a las 12.10 horas del domingo aproximadamente.

Un coche que circulaba en el cruce de la calle de Caimari con la calle de Bailén. Las primeras informaciones apuntan a que el conductor perdió el control del vehículo, que se desvió hacia la izquierda, invadió la acerca donde se encontraban las tres peatones y, como consecuencia, la menor falleció y la madre y la abuela fueron heridas.

La madre de la niña tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Son Espases y la abuela ha sufrido una fractura de clavícula como consecuencia del suceso.

El conductor pudo sufrir un ictus

Ahora se investiga si el conductor del vehículo pudo sufrir un ictus momentos antes de producirse el tráfico accidente en Palma. La mujer que acompañaba al conductor asegura que, minutos antes del atropello, le había comentado que no se encontraba bien. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y aunque resultó ileso, fue trasladado al hospital para practicarle varias pruebas.

"Se está realizando una minuciosa investigación", afirma Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional. "El informe es muy minucioso, también habrá un informe médico, y todo parece indicar que se produjo un desvanecimiento de este conductor", explica.

Accidente en Palma
