Toni Bolaño, sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Ya da por perdidas las próximas elecciones"
La última sesión de control al Gobierno dejaba un nuevo cruce de acusaciones entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Precisamente la intervención de Alberto Núñez Feijóo ha dado pie a un llamativo análisis del periodista Toni Bolaño.
El último informe de la UCO que contiene información de las presuntas mordidas cobradas por Santos Cerdán en la adjudicación de contratos públicos era el asunto a debatir. Sin embargo, tras una contundente reflexión del periodista Javier Caraballo, su colega Toni Bolaño se centraba en las palabras del presidente del Partido Popular.
"Que el líder de la oposición ya tire la toalla va bien, va bien"
Alberto Núñez Feijóo preguntaba a Pedro Sánchez cuántas legislaturas más consideraba que se podía gobernar sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Bolaño hacía su particular lectura para atribuir al líder de la oposición una actitud derrotista, por la que felicitaba con ironía a Feijóo: "Da por perdidas las próximas elecciones porque si ha dicho que cuánto tiempo se puede gobernar sin presupuestos, si esta legislatura o la que viene, da por hecho que no va a ser presidente".
"Si tú eres un chorizo no lo vas haciendo público"
No terminaba ahí su análisis Bolaño, que al supuesto conocimiento o no de los chanchullos de Cerdán, Ábalos y Koldo por parte de Pedro Sánchez decía echar de menos una mayor contundencia de Pedro Sánchez, pero no pone en duda su integridad: "Si tú eres un chorizo no lo vas haciendo público", decía en favor de Sánchez.
"Se pensaba que el acoso y derribo a la mujer del presidente era también el acoso y derribo a Santos Cerdán", expresaba para justificar el comportamiento de Sánchez con Cerdán.
