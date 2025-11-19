La reflexión de Javier Caraballo sobre el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán: "En vez de gastar en cemento, gastan en mordidas"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha esclarecido con informaciones. Más de 200 páginas donde se detallan indicios recabados contra Santos Cerdán. En este sentido, el escrito detalla que Acciona pagó hasta 1'8 millones de euros por trámites relaciones por la obra de restauración en el Puente Centenario de Sevilla. Una cantidad que se relaciona con el supuesto desplazamiento al terreno de un único trabajador que se trata del cuñado de Santos Cerdán.

En este sentido, Javier Caraballo, periodista andaluz de El Confidencial, quien conoce bien este puente clave para la ciudad hispalense, ha hecho una crítica acerca de cómo se ha gestionado este asunto. "Lo peor de todo eso, se licitó por 186 millones. Ya va por 125 millones y la obra que tendría que acabar este año o el que viene ya va por 2029" ha avanzado.

"Todo eso son retrasos en la gente que lo padece. Cuando te enteras además de que ese puente va así porque en vez de poner trabajadores, en vez de gastar en cemento, gastan en mordidas, te irrita mucho más" ha señalado.

