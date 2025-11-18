"Sois una panda de traidores": tensión en una Eucaristía que acoge a fieles LGTBI

La Eucaristía organizada por el grupo pastoral Ichthys es una celebración católica mensual que sigue el rito romano y está dirigida especialmente a personas LGTBI que han vivido rechazo en otros entornos religiosos. Su objetivo es ofrecer un espacio de acogida donde puedan reencontrarse con los sacramentos y recuperar su vínculo con la Iglesia.

El pasado 15 de noviembre el grupo se reunió en una parroquia de Sevilla. Al permitir que los fieles participen activamente en la 'misa', un joven se levantó y comenzó a reprocharle al párroco sus acciones. En varios vídeos difundidos en redes se escucha cómo los jóvenes acusan al grupo de ser 'una panda de traidores'. Los insultos no cesaron ahí: "El primero eres tú que eres quien acoge al pecado. Desvirtuáis el mensaje de Cristo. Os vendéis por 30 monedas. La homosexualidad no es delito pero sí pecado. Usted como sacerdote es un irresponsable intentando que perpetúen en su pecado y que no se conviertan”.

"Creíamos que esto estaba superado"

El ataque verbal obligó a interrumpir brevemente la ceremonia y generó un profundo malestar entre los asistentes, que una vez más, estaban siendo juzgados por su condición sexual -aunque esta vez fuese por parte de otros jóvenes fieles-.

En Más Espejo hemos entrevistado al sacerdote y a un miembro de Ichthys que presenció -y recibió- estos ataques: “Creíamos que esto estaba superado”. En declaraciones a este medio, Antonio, el amigo del párroco, ha lamentado lo ocurrido:

“Se supone que tenía que estar superado, pero lamentablemente no es así. Estas Eucaristías las llevamos celebrando cinco años y acogen a personas alejadas de la Iglesia, abandonadas en la fe porque en sus parroquias han tenido experiencias negativas y quieren recuperar contacto con Dios y con la Iglesia”, ha explicado.

Comunicado oficial de Ichthys

Horas después, el grupo Ichthysm encargado de celebrar estas reuniones, difundió un comunicado en el que detalla el propósito de Tierra de Acogida y denuncia los hechos. En él, la organización recuerda que estas Eucaristías se celebran una vez al mes “para que personas alejadas de la Iglesia a causa de su orientación sexual o identidad de género puedan reencontrarse con los sacramentos tras experiencias habituales de rechazo y exclusión”.

Ichthys niega cualquier irregularidad litúrgica y asegura que las celebraciones “siguen el rito católico romano”. Según el comunicado, durante el momento de compartir la palabra, una persona tomó el turno “fuera de tono, profiriendo descalificaciones e insultos dirigidos al sacerdote y a las personas LGBTIQ+”, hechos que podrían constituir presuntamente delitos de interrupción o perturbación del culto religioso y de odio, conforme a varios artículos del Código Penal.

El grupo expresa su “repulsa por este acto de agresión verbal” y lamenta que los atacantes “utilicen la palabra de Dios en vano, adueñándose de Cristo, mercantilizándolo como instrumento de odio”.

“Seguiremos adelante”

En su comunicado, Ichthys reafirma su compromiso con la inclusión: “Condenamos cualquier acto de rechazo, exclusión o violencia hacia las personas LGBTIQ+, cuanto más en un entorno religioso. Mantendremos todas nuestras actividades, especialmente aquellas que permiten que personas asustadas y rechazadas recuperen su pertenencia a la Iglesia y la cercanía al Padre que nos ama tal como somos”.

Polémica anterior

Pero este polémico ataque no ha sido el único que ha recibido el padre Javier. Hace unos días, estos jóvenes creyentes radicales -que pertenecen a la asociación ultracatólica Orate- habían pedido celebrar una 'misa' para rendir homenaje a los falangistas muertos durante la Guerra Civil. Petición que fue rechazada por el párroco.

Por ahora, no consta si se ha presentado denuncia formal, aunque desde la comunidad no descartan emprender acciones legales.

