Angy Fernández, Fernando Romay e Itziar Miranda se juegan “la dignidad” esta noche en El 1%

Las dos actrices y la leyenda del baloncesto pondrán a prueba su lógica al lado de cien concursantes que competirán para ganar un premio de hasta 100.000 euros.

Alberto Mendo
Publicado:

El 1% continúa siendo el formato revelación, alzándose líder de la noche de los miércoles con una media de cerca de un millón de seguidores, 2,3 millones de espectadores únicos y el 14,2% de cuota. Esta noche, después de El Hormiguero, enfrentará a 100 nuevos concursantes a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.

Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos. Angy Fernández, Fernando Romay e Itziar Miranda, aunque no optan a ningún premio, tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición. De momento, han calentado motores con bastante buen resultado.

"Alto y listo": Itziar Miranda y Angy Fernández flipan con Fernando Romay y su lógica para afrontar El 1%

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.


