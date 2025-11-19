Angy Fernández, Fernando Romay e Itziar Miranda se juegan “la dignidad” esta noche en El 1%

El 1% continúa siendo el formato revelación, alzándose líder de la noche de los miércoles con una media de cerca de un millón de seguidores, 2,3 millones de espectadores únicos y el 14,2% de cuota. Esta noche, después de El Hormiguero, enfrentará a 100 nuevos concursantes a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.

Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos. Angy Fernández, Fernando Romay e Itziar Miranda, aunque no optan a ningún premio, tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición. De momento, han calentado motores con bastante buen resultado.

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.