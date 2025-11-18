Carmen, en huelga de hambre por su inquiokupa: "Me engañó, porque yo no quería alquilarle la casa a nadie con niños"

Sobrevive a base de agua y manzanilla. Está desesperada. Una tela cuelga de la pared exterior del Tribunal de Instancia de San Javier: "Mi hogar incendiado, mi casa ocupada. Me declaro en huelga de hambre". Así está Carmen desde el pasado lunes porque no puede más. Desde febrero la familia que vive en su casa no le paga.

En octubre de 2024 alquiló su vivienda a una mujer con dos hijos por 500 euros al mes. Pero cuatro meses después dejó de pagarle. "En febrero dice que ni paga ni se va, que según su abogado puede estar ahí cinco años sin pagar", dice angustiada Carmen. Desde este lunes está en huelga de hambre en la puerta del ayuntamiento de San Javier (Murcia). “Me engañó, yo no quería alquilar con niños porque ya sabía como está la ley con la protección de los menores”, asegura Carmen

Medidas legales

La abogada Montse Suárez, ha dado algunas claves del caso: “La defensa del inquilino quiere agotar el plazo de cinco años que dice la ley, pero la propia ley condiciona en una casa cuando el inquilinato cumple con la obligación de pago cosa que no se da”.

“Su casa está quemada y el seguro alega que no lo va a cubrir porque la acción es dolosa, es decir, lo que ha provocado el incendio es constitutivo de una presunta conducta delictiva. Cuando su saldo en cuenta va bajando algo estamos haciendo mal. Ese algo no solo se llama administración, se llama órgano judicial que tiene denuncia por un delito grave que es una amenaza de muerte y que tiene un procedimiento de desahucio”.

La sorpresa llega cuando Suárez revela qué es lo que tiene que hacer Carmen para solucionar su situación: “Lo único que puede hacer Carmen es que siga ahí y que salga el alcalde y nos explique por qué el consistorio no da una solución de habitabilidad para Carmen”.

Carmen aclara que ya ha hablado con el Ayuntamiento: “Se ha puesto en contacto conmigo, que me apoyan, pero no pueden hacer nada”.

