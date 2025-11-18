Antena 3 LogoAntena3
La experiencia de Álvaro Morte con el tabaco durante su último rodaje: "Estaban infumables"

El actor ha acudido a El Hormiguero para hablar de su nueva serie en la que representa a Adolfo Suárez durante el 23 F.

Julio Gil López
Álvaro Morte es un reconocido actor por sus diversos papeles en televisión, cine y teatro. En está ocasión, ha venido a El Hormiguero a presentar 'Anatomía de un instante', la serie basada en el libro de Javier Cercas en la que se cuentan los hechos y sucesos del Golpe de Estado del 23 F.

El actor representa a Adolfo Suárez, uno de los protagonistas del Congreso de los Diputados y ha comentado lo complicado que le resultó tener que fumar durante el rodaje. Pablo Motos ha bromeado con la buena situación que debió vivir Eduard Fernández, otro de los actores protagonistas, durante el Rodaje, "estaba en Disneylandia".

Morte, por su parte, ha confesado que fue de las peores cosas del rodaje, "estuvimos meses trabajando con aquello". El actor se ha referido a la situación como algo "asqueroso", pese a que también ha confesado que el fue fumador durante años es "muy antitabaco". Durante el rodaje les ofrecieron una opción menos tediosa para los no fumadores: "nos daban unos de hierbas aunque eran infumables"

