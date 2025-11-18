Antena 3 LogoAntena3
El actor regresará al programa para explicar sus nuevos proyectos y repasar su increíble trayectoria.

Álvaro Morte en El Hormiguero

Arrancamos una nueva entrega del programa con la visita de Álvaro Morte, uno de los actores españoles más admirados dentro y fuera de nuestras fronteras.

El intérprete regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre cómo afronta esta etapa de su carrera, marcada por grandes retos interpretativos y un reconocimiento internacional que no deja de crecer.

Durante la entrevista, Morte compartirá anécdotas de sus últimos proyectos, reflexiones sobre su manera de trabajar y cómo vive la evolución de su carrera desde que su nombre se convirtió en sinónimo de éxito.

Sobre él:

Álvaro Morte se dio a conocer al gran público gracias a su aplaudida interpretación del Profesor en La casa de papel, un papel que lo catapultó al reconocimiento mundial y le abrió las puertas de producciones internacionales. Con formación en arte dramático y una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, destaca por su versatilidad y su profundo compromiso artístico. Hoy, Morte se ha consolidado como uno de los actores españoles más respetados, combinando trabajos dentro y fuera de España y manteniéndose como una figura clave en la ficción contemporánea.

Hoy, noche de cine en El Hormiguero de la mano de Álvaro Morte

