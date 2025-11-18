Hoy, noche de cine en El Hormiguero de la mano de Álvaro Morte

Arrancamos una nueva entrega del programa con la visita de Álvaro Morte, uno de los actores españoles más admirados dentro y fuera de nuestras fronteras.

El intérprete regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre cómo afronta esta etapa de su carrera, marcada por grandes retos interpretativos y un reconocimiento internacional que no deja de crecer.

Durante la entrevista, Morte compartirá anécdotas de sus últimos proyectos, reflexiones sobre su manera de trabajar y cómo vive la evolución de su carrera desde que su nombre se convirtió en sinónimo de éxito.

Sobre él:

Álvaro Morte se dio a conocer al gran público gracias a su aplaudida interpretación del Profesor en La casa de papel, un papel que lo catapultó al reconocimiento mundial y le abrió las puertas de producciones internacionales. Con formación en arte dramático y una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, destaca por su versatilidad y su profundo compromiso artístico. Hoy, Morte se ha consolidado como uno de los actores españoles más respetados, combinando trabajos dentro y fuera de España y manteniéndose como una figura clave en la ficción contemporánea.