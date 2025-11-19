Si te he visto no me acuerdo
"No me jodas...": Álvaro Morte pone a prueba su memoria con Trancas y Barrancas
Las hormigas han preparado una desternillante sección donde el actor se ha visto obligado a echar la vista atrás.
Publicidad
Álvaro Morte ha llegado a El Hormiguero derrochando elegancia y cercanía. El actor ha compartido anécdotas, reflexiones y ese carisma tan suyo que conquista a cualquiera desde el primer minuto.
Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del intérprete para someterle a una de sus secciones más divertidas: 'Si te he visto no me acuerdo'. En ella, el invitado debía echar la vista atrás y tratar de recordar pequeños detalles sobre todo tipo de cuestiones.
Álvaro ha tratado de visualizar cuántas cremalleras tenían los monos de La casa de papel, de qué color era la mascota de Marco, o cómo es La creación de Adán en la Capilla Sixtina. "No me jodas...", ha dicho entre risas el actor tratando de recordar. ¡No te lo pierdas!
Publicidad